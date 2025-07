Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center verwendet als erstes in den USA ein von der FDA zugelassenes neues drahtloses System zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen

AUSTIN, Texas, Juli 21, 2025 /PRNewswire/ -- Elektrophysiologen des Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center implantierten kürzlich als erste in der Nation ein von der FDA zugelassenes neues, bleifreies System, das PatienDavidten mit Herzinsuffizienz eine kardiale Resynchronisationstherapie bietet. Die kardiale Resynchronisationstherapie verbessert das Timing der Herzkontraktionen und hilft so, den normalen Rhythmus des Herzschlags wiederherzustellen. Der erste Eingriff wurde kürzlich von Dr. Robert Canby, Herz-Elektrophysiologe am TCAI, durchgeführt.

"Diese Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen dar - insbesondere bei Patienten, für die es bisher nur wenige praktikable Behandlungsoptionen für die kardiale Resynchronisationstherapie gab", so Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Elektrophysiologe für das Herz und leitender medizinischer Direktor von TCAI. "Am Texas Cardiac Arrhythmia Institute haben wir uns verpflichtet, Patienten weltweit die fortschrittlichsten, evidenzbasierten Therapien zur Verfügung zu stellen, und dank der Führung von Dr. Canby haben wir dieses Versprechen erfolgreich eingelöst."