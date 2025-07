KOSPET bringt Smartwatches der Magic-Serie auf den Markt, die für tägliche Bewegung und urbanen Stil konzipiert sind

SHENZHEN, China, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- KOSPET kündigt heute die Markteinführung der brandneuen Magic Series an, einer Smartwatch-Reihe, die für Benutzer entwickelt wurde, die tägliche Aktivität mit persönlichem Stil verbinden. Da sie in zwei verschiedenen Formen erhältlich ist, -Magic P10 (quadratisch) und Magic R10 (rund) - bietet die Magic-Serie die gleiche erstklassige Leistung in Silhouetten, die unterschiedlichen Vorlieben und Ästhetiken entsprechen.

Mit ihrem Fokus auf leichtem Tragekomfort und essenzieller Funktionalität möchte die Magic-Serie ein besser tragbares Smartwatch-Erlebnis für Pendler in der Stadt, Freizeitsportler und stilbewusste Nutzer bieten, die Leistung ohne viel Schnickschnack wünschen.