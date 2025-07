Waffenrohstoffe verschwinden – Chinas Geheimdienst zerschlägt Schmuggelring!

Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde vom Sonntag gingen die Exporte der beiden strategischen Rohstoffe im Vergleich zum Januar um 88 beziehungsweise 95 Prozent zurück. Die Exportflaute fällt mit einer groß angelegten Razzia gegen Schmuggel und unerlaubte Umladungen zusammen, an der auch der chinesische Geheimdienst beteiligt war.

Die Behörden deckten laut offiziellen Mitteilungen zuletzt mehrere Fälle auf, in denen Exporte durch Drittstaaten wie Thailand oder Mexiko umgeleitet wurden, um bestehende Kontrollen zu umgehen. Reuters hatte bereits in der Vorwoche berichtet, dass ungewöhnlich hohe Mengen Antimon über diese Länder in die USA gelangten.