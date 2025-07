Airbus-(Turbo)-Calls nach angehobenem Kursziel mit weiterem Potenzial

In den vergangenen Wochen konnten Anleger mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) oder mit Long-Hebelprodukten auf die Airbus-Aktie kräftige Kursgewinne erzielen. Notierte die Aktie noch Ende April 2025 knapp oberhalb von 130 Euro, so verzeichnete sie am 18.7.25 bei 186,94 Euro ein neues Hoch und startete im Bereich von 184,90 Euro in die neue Handelswoche.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von JP Morgan, die die Airbus-Aktie mit einem von 180 auf 210 Euro angehobenen Kursziel wegen der im Underperformance zu vergleichbaren Aktien der Branche im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf empfohlen haben, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung der Aktie noch weiter fortsetzen. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie die Rally zumindest auf 195 Euro ausweiten kann.