Börsenstart Europa - 21.07. - FTSE Athex 20 stark +1,88 %

Der TecDAX steht bei 3.945,53 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +2,38 %, Jenoptik +2,09 %, Bechtle +1,93 %

Flop-Werte: HENSOLDT -0,68 %, TeamViewer -0,47 %, Evotec -0,37 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.340,10 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: BASF +2,21 %, Siemens +1,32 %, Bayer +1,15 %

Flop-Werte: Enel -3,56 %, Stellantis -2,34 %, Hermes International -0,95 %

Der ATX steht bei 4.500,32 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Lenzing +2,54 %, voestalpine +2,13 %, Wienerberger +1,52 %

Flop-Werte: EVN -0,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,56 %, Erste Group Bank -0,40 %

Der SMI steht bei 11.961,95 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: ABB +2,08 %, Givaudan +1,16 %, Holcim +0,94 %

Flop-Werte: Amrize -0,58 %, Nestle -0,45 %, Roche Holding -0,38 %

Der CAC 40 steht bei 7.801,58 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +3,45 %, LEGRAND +1,01 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +0,95 %

Flop-Werte: Stellantis -2,34 %, Hermes International -0,95 %, Societe Generale -0,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.545,65 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +6,05 %, ABB +2,08 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,72 %

Flop-Werte: Getinge (B) -3,83 %, Skanska (B) -0,47 %, Tele2 (B) -0,11 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.870,00 PKT und steigt um +1,88 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,31 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,02 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,73 %

Flop-Werte: Jumbo -2,10 %, Public Power -1,88 %, Viohalco -1,26 %