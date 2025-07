BlackRock setzt auf Europa – auch wenn's kracht!

"Die Gewinnzahlen sind bereits zurückgegangen, der Markt ist nicht selbstgefällig", sagte sie im Gespräch mit Bloomberg. Jewell geht davon aus, dass die Unternehmensgewinne in Europa steigen werden, sofern die Exporteure weiterhin ihren Beitrag leisten. Die Erholung an den Aktienmärkten sei also durchaus gerechtfertigt, solange kein neuer handelspolitischer Schock die Lage eskaliere. "Die Gewinne werden weiter steigen", betonte Jewell.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu Warnungen von Marktstrategen wie jenen der Goldman Sachs Group. Sie sehen angesichts der unklaren Handelslage vor der Zollfrist am 1. August die Gefahr einer Überbewertung europäischer Aktien. Seit US-Präsident Donald Trump Anfang April überraschend harte Zölle aussetzte, hat sich der europäische Leitindex um einen zweistelligen Prozentbereich erholt.