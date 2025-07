eRecht24 veröffentlicht neue Tools für Webseitenbetreiber, Händler und Agenturen zur Umsetzung der EU-KI-Verordnung

Berlin (ots) - Mit neuen digitalen Tools unterstützt eRecht24 Unternehmen bei

der rechtskonformen Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI). Anlass ist die

EU-KI-Verordnung , die beim Einsatz von KI-Systemen zu neuen Vorgaben

verpflichtet .



Zentrales Element ist der KI-Check , mit dem Unternehmen in wenigen Schritten

prüfen können, ob ihr konkreter KI-Einsatz rechtlich zulässig ist - inkl.

Empfehlungen zur datenschutzkonformen Umsetzung. Weitere Bestandteile sind:

Checklisten , Generatoren , Praxis-Guides , Erklärvideos und Richtlinien für

Mitarbeitende - zugeschnitten auf Unternehmenspraxis und Arbeitgeberpflichten.



Zusätzlich bietet die Partnerkanzlei Siebert Lexow zertifizierte KI-Schulungen

zum neuen Rechtsrahmen an - mit Sonderkonditionen für eRecht24-Premium-Nutzer.



Das Angebot richtet sich an Webseitenbetreiber , Händler und Agenturen , die

KI-Systeme rechtssicher und praxisnah integrieren möchten und ist im Rahmen der

eRecht24 Premium-Mitgliedschaft verfügbar.



Pressekontakt:



Christiane Pirlich

0175/7775998

mailto:pirlich@e-recht24.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114014/6080464

OTS: eRecht24 GmbH & Co. KG