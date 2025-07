Die Gewinner der "2025 Stevie® Awards for Great Employers" stehen fest

Fairfax, Va. (ots/PRNewswire) - Preisträger werden am 16. September in New YorkgefeiertDie Gewinner der 2025 (und 10. jährlichen) Stevie® Awards for Great Employers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4470293-1&h=2870366975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4470293-1%26h%3D2612823743%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252FHR%26a%3DStevie%25C2%25AE%2BAwards%2Bfor%2BGreat%2BEmployers&a=Stevie%C2%AE+Awards+for+Great+Employers) wurden heutebekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgebersowie HR-Profis, -Teams, -Leistungen sowie HR-bezogene Produkte und Lieferantengewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zufördern.Zu den Organisationen mit fünf oder mehr Stevie-Auszeichnungen gehören: Bank ofAmerica, USA (14), DP DHL, weltweit (14), Globe Telecom, Philippinen (14), TataConsultancy Services, weltweit (13), Cathay United Bank, Taiwan (12), Apexon,weltweit (11), IBM, weltweit (11), Enerjisa Enerji, Türkei (10), MGM China,Macao, China (10), PEGASUS AIRLINES, Türkei (10), pladis, Türkei (9), AllianzSE, Deutschland (8), Zenutna Holdings Corporation, Philippinen (8), DIMES,Türkei (7), Ooredoo, weltweit (7), PLDT and Smart, Philippinen (6), AmericanHealth Marketplace, USA (5), Benifex, Großbritannien (5), Eren Enerji, Türkei(5), Everise, USA (5), Gcash, Philippinen (5), HAVELSAN A.S., Türkei (5), LimakCement, Türkei (5), Saman Bank, Iran (5), and Türkiye Kalkinma ve YatirimBankasi, Türkei (5).Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unterhttps://www.StevieAwards.com/HR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4470293-1&h=3296190162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4470293-1%26h%3D2886041858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252FHR%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.StevieAwards.com%252FHR&a=https%3A%2F%2Fwww.StevieAwards.com%2FHR) .Die beiden Gewinner der Grand Trophy ("Best of Show") des Wettbewerbs werden inder Woche vom 28. Juli bekannt gegeben.Die Preisträger werden am Dienstag, den 16. September, im Rahmen einer Feier imMarriott Marquis Hotel in New York City geehrt. Karten sind ab sofort erhältlich(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4470293-1&h=3781096909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4470293-1%26h%3D1952486901%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevies-sage.secure-platform.com%252Fa%252Fpage%252Ftickets%26a%3DTickets%2Bare%2Bnow%2Bon%2Bsale&a=Karten+sind+ab+sofort+erh%C3%A4ltlich) . DiePräsentationen werden live übertragen.