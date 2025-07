Stahlwerte steigen - Mega-Damm treibt Stahlpreise hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Preise für Eisenerz und Stahl haben am Montag Kursgewinne in der deutschen Stahlbranche nach sich gezogen. Thyssenkrupp gewannen 4,4 Prozent auf 11,33 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Mai 2021. Salzgitter gewannen 4,5 Prozent auf 21,72 Euro und die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co stiegen um 3,7 Prozent auf 7,05 Euro.

In Asien waren die Preise für Stahl und den wichtigen Rohstoff Eisenerz auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Für Eisenerz ging es nach vier Wochen mit steigenden Preisen an der Börse von Singapur um weitere knapp 3 Prozent nach oben.