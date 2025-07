Grüne Transformation droht an fehlendem Know-how zu scheitern / 9 von 10 Unternehmen fehlt Personal / ManpowerGroup Report "Sustainability and the Rise of Green+ and Turquoise Jobs 2025" (FOTO) Die neue Farbpalette der Nachhaltigkeit - Green, Green+ und türkise Jobs Green Jobs 2.0: Nachhaltigkeit wird zur Aufgabe des ganzen Unternehmens, doch falsche Personalplanung droht Nachhaltigkeitsziele scheitern zu lassen Grüne Jobs gewinnen …