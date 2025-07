Trump eskaliert weiter: Zölle gegen EU, Zinsen, Epstein-Skandal!

Donald Trump schlägt wild um sich und versucht, mit Angriffen auf Obama den Epstein-Skandal aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zu drängen, dazu scheint der US-Präsident in Sachen Zölle gegen die EU nicht kompromissbereit - während die Angriffe auf Fed-Chef Powell wegen vermeintlich zu hoher Zinsen weiter gehen. Man könnte sagen: selten war es so extrem, dass die Nachrichten nicht zu den Kursen der Aktienmärkte passen! Ist das ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren? Denn kurz vor der Deadline 01.August sind die Zölle höher als die am 02.April verkündeten reziproken Zölle - und die Aktienmärkte wetten auf ein erneutes TACO. Aber welchen Grund hat Trump, jetzt zurück zu ziehen - bei Aktienmärkten auf Allzeithoch?

Hinweise aus Video:

