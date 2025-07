Krypto-Börse Bullish zündet IPO – ist das das neue Palantir?

Die Kryptobörse Bullish, unterstützt von Tech-Milliardär Peter Thiel, hat am Freitag offiziell ihren Börsengang in den USA beantragt. Trotz eines Quartalsverlusts von 349 Millionen US-Dollar will das Unternehmen unter dem Ticker "BLSH" an der New York Stock Exchange debütieren und setzt damit ein weiteres Zeichen für die Renaissance des Krypto-Sektors an den öffentlichen Kapitalmärkten.

Bullish wurde 2021 als Spin-off von Block.one gegründet und zählt neben Thiel auch Nomura, Mike Novogratz und weitere prominente Investoren zu seinen Unterstützern. Die Plattform bietet Spot-, Margin- und Derivatehandel mit digitalen Assets an – die letzten beiden allerdings nicht für US-Nutzer.