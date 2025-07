Beliebte Dividendenaktie: Hier drohen jetzt hohe Kursverluste!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Altria

Nach einer langen Kursflaute bescherte der bei ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anlegern beliebte Tabaktitel Altria Investoren in den vergangenen zwei Jahren das Beste aus gleich zwei Welten: Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne und eine weit über dem Gesamtmarktmittel liegende Dividendenrendite.

Doch inzwischen wächst die Korrekturgefahr. Während die Bewertung der Aktie deutlich über ihren historischen Mittelwert geklettert ist, zeichnet sich im Chart eine gefährliche Top-Bildung ab. Dazu kommt ein weiteres Problem: Während die Erlöse bei Altria stagnieren beziehungsweise sich sogar rückläufig entwickeln, punktet die Konkurrenz mit ihren rauchfreien Alternativen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und kann gegen den Branchentrend wachsen. Vor allem Philip Morris ist dieses Kunststück in den vergangenen Quartalen mit Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich gelungen.

Damit wächst die brancheninterne Konkurrenz, was sie für Investoren attraktiver macht. Das gilt auch für die Dividende von Altria, die durch einen Zinsanstieg am langen Ende der Laufzeitkurve gegenüber US-Staatsanleihen an Attraktivität verliert. Die Zeit für Gewinnmitnahmen dürfte daher gekommen sein.

Altria Chartsignale

Topbildung zeichnet sich ab: In der Aktie von Altria zeichnet sich ein Rounding-Top ab, das zu nachhaltigen Kursverlusten führen könnte.

In der Aktie von Altria zeichnet sich ein Rounding-Top ab, das zu nachhaltigen Kursverlusten führen könnte. Bearishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren bestätigen den Kursanstieg der Aktie nicht mehr und fallen gegen deren Trendrichtung.

Die technischen Indikatoren bestätigen den Kursanstieg der Aktie nicht mehr und fallen gegen deren Trendrichtung. Aufwärtstrend in Gefahr: Altria droht, seine Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten und damit weiter an Fahrt zu verlieren.

Altria droht, seine Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten und damit weiter an Fahrt zu verlieren. Trendwende zu befürchten: Insgesamt deutet alles darauf hin, dass es nun zu einer übergeordneten Trendwende kommen könnte.

Raucht Altria bald ab? Das spricht jetzt dafür!

Trotz einer starken Kurserholung in den vergangenen zwei Jahren notiert die Altria-Aktie noch immer deutlich unter ihren vor dem Beginn der großen Finanzkrise im Bereich von 88,00 US-Dollar markierten Allzeithochs. Derzeit deutet jedoch einiges darauf hin, dass es mit der Egalisierung der einstigen Rekordnotierungen allzu bald nichts werden dürfte.

Der Grund für diese Annahme ist die im Chart der Aktie zu beobachtende Top-Bildung im Bereich von 60,00 US-Dollar. Zwar hatte sich Altria in diesem Jahr zwischenzeitlich auf 61,26 US-Dollar und damit um rund 10 Prozent gegenüber dem im Mai 2022 markierten Hoch verteuert. Doch die Ausbruchsrallye über dieses Verlaufshoch dürfte bereits an ihr Ende gelangt sein.

Bearishe Divergenzen lassen Trendwende befürchten

Dafür sprechen vor allem die bearishen Divergenzen in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich seit geraumer Zeit gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends.

Damit fehlt der Kurserholung der Aktie ebenso wie dem in den vergangenen Monaten erfolgten Ausbruch die technische Bestätigung, womit die Gefahr einer nachhaltigen Trendwende wächst.

Einen ersten Teilerfolg könnten die Verkäuferinnen und Verkäufer bereits in Kürze erzielen, denn Altria droht die im Februar 2024 etablierte Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten. Ein kurzfristiger Abwärtstrendkanal ist bereits zu beobachten.

Top-Bildung nimmt immer deutlichere Formen an

Für diesen gibt es als potenzielle Bullenflagge zwar auch eine bullishe Interpretation, angesichts der ausgeprägten bearishen Divergenzen sollten sich Anlegerinnen und Anleger aber eher auf einen Ausbruch nach unten als einen nach oben einstellen. Das dürfte die Top-Bildung beschleunigen und den Unterstützungsbereich um 57,00 US-Dollar sowie die langfristige Trends markierende 200-Tage-Linie unter Druck setzen.

Ein Unterschreiten dieses Durchschnitts könnte erhebliches Abwärtspotenzial freisetzen, denn insbesondere der MACD bietet derzeit viel Platz zur Unterseite. Noch zeigt er zwar einen mittelfristigen Aufwärtstrend an, da er oberhalb der Nulllinie notiert, doch unter die Signallinie ist er bereits gefallen, was den Verlust von Momentum anzeigt. Das genügt, wie die Korrekturen zuvor gezeigt haben, oft schon für empfindliche Kursverluste.

Bewertung ausgereizt, Wall Street zurückhaltend

Auch fundamental hat Altria zuletzt deutlich an Attraktivität verloren. Handelte die Aktie lange unter ihren historischen Bewertungsmitteln, wird bei vielen Kennziffern inzwischen ein Aufschlag von 10 Prozent und mehr verlangt. Ein Beispiel: Das für 2025 veranschlagte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,8 und damit um 11,2 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre (9,7).

Eine besonders hohe Prämie wird aktuell jedoch beim Verhältnis aus Kurs und Umsatz (KUV) verlangt, hier liegt der Aufschlag gegenüber dem historischen Mittel bei 20,0 Prozent. Diese Abweichungen erklären die wachsende Zurückhaltung von Wall-Street-Expertinnen und -Experten. Gegenwärtig kommt die Aktie in der Summe nur auf eine Empfehlung zum Halten.

Bei insgesamt 16 Bewertungen ist die Aktie viermal zum Kaufen oder Übergewichten empfohlen, während zwei Analystinnen und Analysten zum Reduzieren oder Verkaufen raten. Dem stehen insgesamt 10 Bewertungen mit „Halten“ gegenüber. Das im Mittel genannte Kursziel von 58,55 US-Dollar impliziert, dass die Aktie über ein Aufwärtspotenzial von nur noch 0,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag verfügt. Damit dürfte sie ihren Zenit für absehbar lange Zeit erreicht haben. Gewinnmitnahmen dürften das Gebot der Stunde sein.

Altria auf einen Blick

ISIN: US02209S1033

US02209S1033 Börsenwert: 97,73 Milliarden US-Dollar

97,73 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 7,03 Prozent

7,03 Prozent KGVe 2025: 10,8

10,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die Altria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 49,79EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.