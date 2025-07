Deutsche Verbraucher:innen sparen 11,1 Milliarden Euro beim Online-Kauf gebrauchter Artikel (FOTO)

München (ots) -



- Über zwei Drittel der Deutschen haben 2024 online Second-Hand-Artikel gekauft

- das ergab eine neue Studie im Auftrag von Amazon.

- Zu den beliebtesten Artikeln gehörten Kleidung (52 %), dicht gefolgt von

kleinen Haushaltsgeräten (39 %) sowie Smartphones und Tablets (35 %).

- Laut Studie sind Kaufhemmnisse vor allem Fragen zum Artikelzustand (37 %), zur

Garantie (37 %) und dem Vertrauen in die Verkäufer von Second-Hand-Artikeln

(27 %).



Deutsche Verbraucher:innen haben im letzten Jahr 11,1 Milliarden Euro durch den

Online-Kauf von Second-Hand-Artikeln gespart und so gestiegene

Lebenshaltungskosten ausgeglichen - zu diesem Ergebnis kommt eine von Amazon

beauftragte Studie. Laut der vom Centre for Economics and Business Research

(CEBR) erhobenen Daten konnten deutsche Verbraucher:innen im vergangenen Jahr

den Kauf von über 302 Millionen Neuartikeln vermeiden. Die Studie zeigt auch,

dass die Deutschen online weit mehr als nur Kleidung kaufen, wenn es um

Second-Hand geht: Smartphones und Tablets (35 %) werden immer beliebter und

liegen damit knapp hinter kleinen Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen und

Heißluftfritteusen (39 %).





Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 6,5 Milliarden Euro für Second-Hand-Produkteausgegeben. Dieser Betrag wird in diesem Jahr voraussichtlich auf 7 MilliardenEuro steigen. Bei Amazon in Deutschland und Europa hat die Kundennachfrage nachSecond-Hand-Artikeln im Jahr 2024 zu einem Umsatz von über 2 Milliarden Eurogeführt, ein Plus von 9 % gegenüber 2023.Second-Hand-Shopping nimmt in Deutschland also zu, wie die Studie zeigt: Mehrals die Hälfte (59 %) der Studienteilnehmer:innen gab an, 2025 eher gebrauchteArtikel online kaufen zu wollen als bisher. Weitere 57 % der Befragten, die 2024keine Second-Hand-Artikel gekauft hatten, ziehen nun den Online-Kauf solcherArtikel in Erwägung - insbesondere, da die Preise für Produkte ähnlicherQualität im Vergleich zu Neuware niedriger sind.Für die Kaufentscheidung von Second-Hand-Artikeln steht für Käufer:innenhierzulande Nachhaltigkeit an erster Stelle, denn fast die Hälfte (43 %) derBefragten empfindet den Kauf gebrauchter Waren als sinnvoll und umweltbewusst.Fast ebenso viele (41 %) schätzen daran vor allem, dass dadurch unnötiger Abfallvermieden wird und Produkte länger im Umlauf bleiben.Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland, sagt: " Wir wissen,dass die Deutschen gerne online einkaufen und dabei ein gutes Gespür fürSchnäppchen haben. Das stetige Wachstum des Online-Second-Hand-Markts inDeutschland überrascht uns daher nicht. Unsere Teams prüfen und bereiten