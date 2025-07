Wegbereiter für die globale Transformation der intelligenten Logistik mit Robotik

Hongkong (ots/PRNewswire) - Geekplus (Aktiencode: 2590.HK), der weltweit

führende Anbieter von Lagerrobotern, wurde heute erfolgreich am Main Board der

Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX) notiert. Damit ist Geekplus das

weltweit erste börsennotierte Unternehmen im Bereich AMR-Lagerrobotik. Dies

stellt einen bedeutenden Meilenstein für die globale Branche dar und läutet eine

neue Phase der Technologie, Kommerzialisierung und Skalierung für das

Unternehmen ein.



Dieser Börsengang ist der bislang größte H-Aktien-Börsengang eines

Robotikunternehmens und der größte Nicht-"A+H"-Technologie-Börsengang in

Hongkong in diesem Jahr.





Die Emission stieß auf eine außerordentlich starke Nachfrage: Die öffentliche

Zeichnung in Hongkong war um das 133,62-Fache überzeichnet, die internationale

Zeichnung um das 30,17-Fache. Damit gehört er zu den drei größten Börsengängen

in Hongkong in diesem Jahr, gemessen am internationalen Emissionsvolumen, und

hat einen neuen Rekord für den Technologiesektor in Hongkong aufgestellt.

Staatsfonds, zahlreiche internationale Long-Only-Fonds, spezialisierte

Technologiefonds und Hedgefonds beteiligten sich aktiv an der Zeichnung.



Die Liste der Hauptinvestoren umfasst globale Kapitalriesen, erstklassige

Risikokapitalgesellschaften, staatlich unterstützte Institutionen und

Branchenführer. Dies unterstreicht den strategischen Konsens der Kapitalmärkte

hinsichtlich des Robotiksektors und ihre Anerkennung der

Kommerzialisierungsfähigkeiten und des technologischen Werts von Geekplus.



Yong Zheng, Gründer, Chairman und CEO von Geekplus, erklärte: "Seit seiner

Gründung hat sich Geekplus darauf konzentriert, die Effizienzparadigmen der

globalen Lieferkette durch robotergestützte Intelligenz zu revolutionieren. Die

Notierung an den internationalen Kapitalmärkten markiert einen neuen

Ausgangspunkt für Geekplus, der es uns ermöglicht, die beiden Triebkräfte

Kapital und Technologie zu nutzen.



In Zukunft wird Geekplus die enormen Marktchancen, die sich durch das rasante

Wachstum der Branche aufgrund technologischer Innovationen ergeben, aktiv

nutzen, um unsere globale strategische Präsenz kontinuierlich auszubauen. Unser

Ziel ist es, die Robotik als grundlegenden Motor der neuen Ära zu etablieren und

eine intelligentere, effizientere und umweltfreundlichere Zukunft für die Welt

zu schaffen."



Laut CIC-Daten ist Geekplus seit sechs Jahren in Folge der weltweit größte

Anbieter von AMR-Roboterlösungen für die Lagerabwicklung. Das Unternehmen bietet

das umfassendste Lösungsportfolio der Branche und verfügt über den größten

Kundenstamm sowie die größte globale Reichweite innerhalb des Sektors. Im Jahr

2024 war Geekplus in über 40 Ländern und Regionen weltweit tätig und bediente

mehr als 800 globale Unternehmenskunden mit einer starken Präsenz in Branchen

wie 3PL, Einzelhandel und E-Commerce.



