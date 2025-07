Opel-Mutter Stellantis schreibt Milliardenverlust - Aktie verliert

eaglez schrieb 27.06.25, 10:37

Man muss auch sagen, dass Stellantis wirklich sehr gute Produkte in der Sammlung hat.

Opel baut erstklassige Wagen, sind vom Design her ausgereift, sportliche Fahrweise.

FIAT überrascht ebenfalls mit sehr guten Produkten. Speziell die Lieferwagen wie Doblo und Ducato sind dabei hervorzuheben.



Was Stellantis leider genauso wie die deutschen Autobauer trifft: Sie treten nicht für die Faszination Auto ein.

Normalerweise wäre in acht Wochen die IAA in Frankfurt, wo 800.000 Leute hingepilgert wären, hätten dort probegesessen, Fahrten im Außengelände gemacht, Prospekte mitgenommen, Anstecknadeln gesammelt, Einblicke in die Technik von Zulieferern genommen, usw.



Stellantis war gerade dort exponiert aufgestellt. Opel hatte fast die halbe Halle 8, war als hessischer Produzent dort so kundennah, wie kein zweiter Hersteller.

FIAT und Lancia waren in Halle 5, direkt in Nähe zu Ferrari und Maserati.

Die italienische Halle war chronisch überfüllt, natürlich drückten sich zigtausende die Nasen an der Glasbarriere am Ferrari-Stand platt, aber alle gingen ebenfalls an die Stände von Lancia, FIAT, Alfa Romeo.



Von kriminellen Organisationen wie FFF, Letzte Generation hat man dann sich nötigend die Messe-Eingänge versperren lassen, statt dass die Polizei Wasserwerfer einsetzt, ließ man allen ernstes die Kriminellen gewähren. Anstatt dass die Stadt Frankfurt das öffentlich kritisiert und sich klar von den Nötigern distanziert, ermunterten einige sogar noch, weiterzumachen. Greenpeace ging sogar so weit, dass Autohersteller damals fast 20 Strafanzeigen gegen diese "Aktivisten" stellten.



Fakt ist: Die IAA muss wieder zurück nach Frankfurt. Und vor allem muss die Faszination Automobil wieder geweckt werden.

Dazu gehört auch zurück zum Alten. Bei der IAA 2019 gab es praktisch keine Prospekte mehr, keine Anstecknadeln, keine Aufkleber, keine Schlüsselbänder, usw.

Nicht weil die Hersteller das so wollten, sondern weil es die Messe so vorgab - man wollte es aus Umweltgründen nicht. Eine "grüne" IAA ohne Werbegeschenke braucht kein Mensch.



Auch gegen die Messehostessen wurde geledert. Stellantis hatte meist die hübschesten, speziell FIAT achtete auf High Heels und perfekt sitzende Kostüme.

Es gab mal die Seite "Messebabes"

https://web.archive.org/web/20080914102311/http://www.messebabes-server.de/



Dort wurden die hübschesten Mädels mit deren Einverständnis zum Voting bereitgestellt, so wie bei angesagter.de oder hotornot.de.

Dagegen wurde irgendwann auf dem woken lager Sturm gelaufen - zu sexistisch, zu misogyn.

Fakt auch: Kein Autotuning-Katalog verkauft sich ohne hübsche Promoterinnen, selbst Pearl TV preist sein ganzes Elektroniksortiment nur mit Model-Mädels an.



Wir brauchen wieder eine echte Faszination Auto, der Blödsinn mit Lastenräder auf der IAA mobility macht genau so viel Sinn, wie ein Vegan-Day in der Fabrikkantine - wer das der Mehrheit aufzwingen will, bekommt außer Boykott gar nichts.



Wir brauchen die Old-school-IAA wieder zurück, exakt so wie sie 2001 oder 2005 war.

Mit Messepremieren, Nahbarkeit, Postern, Broschüren und heißen Hostessen in High Heels. 😎

Dann geht auch der Aktienkurs von VW wieder auf 130 und der von Stellantis über 15.



Irgendwelche Autos in Salons oder in Kaufhäusern zwischen ZARA und Kaufland ausstellen, wie es Fisker und Lucid machen, bringt anscheinend außer hohen Mietkosten nicht die Bohne. Die Leute gehen nicht ins Kaufhaus, um sich dort Autos anzuschauen.

Eine Messe, wie die IAA, Genfer Autosalon, usw. ist dazu genau richtig.



Deshalb: Stellantis sollte sich dazu bewegen, zusammen mit anderen Herstellern mit dem VDA zusammensetzen und einen konsequenten Weg zurück zu dem Altbewährten einschlagen. Dann klappt's auch wieder mit dem Aktienkurs.