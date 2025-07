Urlaubsbetreuung für Hund, Katze & Co. von der Steuer absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Der Urlaub steht an, und das Haustier soll

daheimbleiben: Es gibt gewerbliche und private Anbieter, die Hund, Katze & Co.

in der Abwesenheit von Herrchen und Frauchen betreuen. Unter bestimmten

Voraussetzungen lassen sich die Kosten dafür sogar von der Steuer absetzen. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, wann das

möglich ist und welche Ausgaben für Haustiere vom Finanzamt anerkannt werden.



34 Millionen Haustiere: Wer kümmert sich um die Daheimgebliebenen?





Fast 34 Millionen Hunde, Katzen, Vögel, Fische und Kleinsäuger wie Kaninchen,

Hamster oder Meerschweinchen lebten im Jahr 2024 in deutschen Haushalten. Das

geht aus einer vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) in Auftrag

gegebenen repräsentativen Erhebung hervor. Die Nummer eins auf der

Beliebtheitsskala der Deutschen sind demnach Katzen mit fast 16 Millionen

Exemplaren, gefolgt von Hund mit rund 10,5 Millionen.



Alles in allem lebte im vergangenen Jahr in 44 Prozent der deutschen Haushalte

mindestens ein Tier. Vor allem für Besitzerinnen und Besitzer von Hunden stellt

sich in den anstehenden Sommerferien die Frage, ob der oder die Vierbeiner mit

in den Urlaub kommen - oder ob eine Betreuungsmöglichkeit in Anspruch genommen

wird. Für Letzteres fallen in der Regel Kosten an - doch ein Teil davon lässt

sich unter Umständen von der Steuer absetzen.



Urlaubsbetreuung von Tieren als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen



Ob Hund, Katze, Wellensittich oder Hamster: Wer in Urlaub fährt, das Tier aber

zu Hause lässt und einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin mit der

Betreuung beauftragt, kann einen Teil der Kosten als haushaltsnahe

Dienstleistung steuerlich geltend machen. Das gilt allerdings nur, wenn die

Tierbetreuung in den eigenen vier Wänden oder auf dem eigenen Grundstück

erfolgt. Die Betreuerin oder der Betreuer muss also dahin kommen, wo das Tier

gehalten wird. Zudem muss es sich um eine private Tierhaltung handeln. Wer etwa

den Hund oder die Katze für den Urlaub in eine Tierpension bringt, kann die

Kosten nicht absetzen.



Wichtig: Rechnungen für die Tierbetreuung und grundsätzlich für haushaltsnahe

Dienstleistungen müssen unbar bezahlt werden, zum Beispiel per Überweisung. Nur

dann erkennt das Finanzamt diese an. Insgesamt können für haushaltsnahe

Dienstleistungen pro Jahr Ausgaben von höchstens 20.000 Euro in der

Steuererklärung angegeben werden, davon errechnet das Finanzamt dann 20 Prozent

als Steuerermäßigung - also bis zu 4.000 Euro im Jahr.



Übrigens können bestimmte Ausgaben im Zusammenhang mit einem Haustier auch ohne

den Anlass eines Urlaubs steuerlich geltend gemacht werden. Kommt beispielsweise

eine Tierfriseurin oder ein Tierpfleger zur Fellpflege oder zur Krallenpflege in

den Haushalt oder auf das Grundstück der Halterin oder des Halters, können diese

Ausgaben ebenfalls bei den haushaltsnahen Dienstleistungen angegeben werden.

Bringt man aber zum Beispiel Bello in einen Hundesalon, können dafür keine

Kosten von der Steuer abgesetzt werden.



