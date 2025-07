Softwarelizenzfragen, die niemand stellt – aber jedes Unternehmen betreffen

IT-Kosten sollen transparenter, nachhaltiger und regelkonformer werden – auch durch neue ESG-Vorgaben und strengere Compliance-Richtlinien. Doch viele Firmen lassen dabei ein zentrales Thema links liegen: das Lizenzmanagement. „Wer ungenutzte Software oder unnötige Cloud-Server bezahlt, verschwendet nicht nur Budget, sondern auch Energie“, warnt Jessica Kutzowitz. Sie ist Geschäftsführerin der Bücker GmbH, einem IT-Dienstleister aus Ostwestfalen, der Unternehmen bei Lizenzfragen, Audits und Standards wie ISAE 3402 begleitet. Im Interview zeigt sie, wo Fallstricke lauern – und wie sich Lizenzchaos mit wenig Aufwand verhindern lässt.

Immer mehr Unternehmen stehen unter Druck, ihre IT-Ausgaben klarer darzustellen – auch wegen ESG- und Compliance-Vorgaben. Welche Rolle spielt Lizenzmanagement in dieser Transparenz-Debatte?

Ein ordentlich geführtes Lizenzmanagement hilft, IT-Kosten ESG-konform zu halten und Compliance-Regeln einzuhalten. Wer ungenutzte Software oder unnötige Cloud-Server bezahlt, verschwendet nicht nur Budget, sondern auch Energie. Ein strukturiertes Lizenzmanagement deckt solche Ressourcenfresser auf, senkt CO₂-Fußabdruck und Kosten zugleich. Zudem stellt es sicher, dass alle Lizenz- und Vertragsregeln eingehalten werden – und schützt so vor rechtlichen Risiken. Unternehmen stellen so sicher, dass ihre IT wirtschaftlich und verantwortungsvoll gesteuert wird.

Komplexe Lizenzmodelle, wechselnde Bedingungen, kaum Zeit: Gerade im Mittelstand fehlt oft die Kapazität, alles korrekt zu durchblicken. Was sind die häufigsten Fehler, die richtig teuer werden können?

Es gibt viele Fehlerquellen, die wir im Mittelstand immer wieder sehen. Oft wird einfach die Wartung verlängert, ohne zu prüfen, ob die Lizenzen noch zum aktuellen Bedarf passen. Zu viele Lizenzen kosten unnötig Geld, falsche Lizenzen auch – und wer zu wenige hat, verstößt gegen Compliance-Vorgaben. Auch verspätete Wartungsverlängerungen werden teuer, weil Hersteller solche Verzögerungen mittlerweile mit Kürzungen der ohnehin schon geringen Margen für die Händler bestrafen. Das kann im Audit oder bei künftigen Käufen richtig ins Geld gehen. Ein guter Lizenzpartner im Lizenzmanagement checkt dies frühzeitig für seinen Kunden.

Wenn Softwarehersteller eine Lizenzprüfung ankündigen, bricht bei vielen Unternehmen erst mal Hektik aus. Wie lässt sich dieser Stress vermeiden – und worauf sollte man sich vorbereiten?

Meist ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, denn Hersteller fakturieren fehlende Lizenzen oft bis zu drei Jahre rückwirkend zum Listenpreis – das tut richtig weh. Das lässt sich leicht vermeiden durch einen jährlichen Lizenz-Check zum Verlängerungsstichtag. So gibt es im Audit keine bösen Überraschungen – und man schläft ruhiger.

Ob Cloud oder lokal – die IT-Landschaften werden immer gemischter. Lizenzen sauber zu verwalten wird da schnell zur Herausforderung. Gibt es überhaupt noch eine klare Linie, wie man hier den Überblick behält?

So kompliziert ist es gar nicht, wenn man konsequent dokumentiert. Viele Unternehmen haben bereits Vertragsmanagement-Tools, in die auch Softwarelizenzen integriert werden können. Im Mittelstand reicht oft schon eine gut gepflegte Excel-Liste. Zudem helfen Lizenzpartner, indem sie zu den gekauften Produkten die relevanten Daten aktuell halten. So behält man auch in gemischten IT-Landschaften den Überblick.

Viele Unternehmen stecken tief in Abhängigkeiten großer Softwareanbieter – mit undurchsichtigen Preisen und wechselnden Lizenzregeln. Wie können Firmen sich besser absichern oder flexibler aufstellen?

Hier wird es tatsächlich komplizierter, denn die dominanten US-Softwareanbieter haben ihre Preise in den letzten Jahren massiv erhöht – fast alle Kunden zahlen zähneknirschend. Es fehlt oft an echten Alternativen. Europa müsste sich dringend um mehr eigene Standardlösungen bemühen, damit Unternehmen unabhängiger und flexibler agieren können. Für Investoren sind US-Softwarefirmen hingegen nach wie vor eine exzellente Wahl.

Wenn Sie auf den Markt blicken: Wo sehen Sie den größten blinden Fleck im Umgang mit Software, Lizenzen und Audits – gerade im deutschen Mittelstand?

Der größte blinde Fleck ist, dass viele Unternehmen unterschätzen, wie viel IT-Budget durch die signifikanten Preissteigerungen inzwischen für Lizenzen draufgeht. Dabei braucht es gar nicht viel Zeit pro Jahr, um das sauber zu managen, Sparpotenziale zu finden und auditsicher zu sein. IT und Einkauf sollten das Thema einmalig sauber aufsetzen und dann regelmäßig pflegen – genau das wird aber oft vernachlässigt.

Sie beraten Unternehmen seit vielen Jahren rund um IBM- und HCL-Lizenzen. Was hat sich im Umgang mit Lizenzfragen aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren am stärksten verändert?

Am stärksten verändert hat sich, dass Lizenzen heute oft nur noch zeitlich befristete Subscriptions sind – man besitzt die Software nicht mehr, sondern mietet sie nur. Bei IBM, HCL oder Microsoft heißt das: Wer nicht zahlt, verliert die Nutzungsrechte. Früher konnte man bei knapper Kasse oder als Preisprotest die Wartung aussetzen – das geht heute nicht mehr. Die Anbieter sitzen nun am längeren Hebel.

Die Bücker GmbH ist auch in der Vorbereitung auf Prüfstandards wie ISAE 3402 aktiv. Wie erleben Sie die Nachfrage in diesem Bereich – und worauf achten Unternehmen dabei besonders?

Wir sehen, dass sich der ISAE 3402-Standard immer öfter gefordert wird. Große Unternehmen verlagern über dieses Zertifikat ihre Anforderungen an Compliance zunehmend auf kleinere Zulieferer – ohne ISAE 3402 gibt es oft keine Aufträge mehr. Früher haben teure Wirtschaftsprüfer die komplette Zertifizierung übernommen; heute spart man Kosten, indem man die Vorbereitung mit einem spezialisierten IT-Partner wie uns macht und nur das eigentliche Audit vom Wirtschaftsprüfer durchführen lässt.