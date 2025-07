Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,24 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +2,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -12,27 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,75 % 1 Monat +8,15 % 3 Monate +13,24 % 1 Jahr -15,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kürzlich angepasste Umsatzprognose von Evotec, die von 840-880 Mio. € auf 760-800 Mio. € gesenkt wurde. Dies wird als Zeichen für ein schrumpfendes Geschäft gewertet, obwohl die Gewinnprognose unverändert bleibt. Die Anpassung wird auf einen veränderten Umsatzmix und Kosteneinsparungen zurückgeführt. Es gibt Bedenken über die Transparenz des Managements und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 21.07.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Evotec hat die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. Das Hamburger Biotechunternehmen rechnet nun mit Konzernerlösen zwischen 760 und 800 Millionen Euro.

HAMBURG, DE / ACCESS Newswire / July 21, 2025 / Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ:EVO) announces that it has updated its revenue guidance for the fiscal year 2025. …

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.