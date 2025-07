Wiener Online-Werbeagentur NETWORX BOX wächst weiter!

--------------------------------------------------------------

Österreich (ots) - Networx Box KG übernimmt führende Event-Plattform und feiert15-jähriges Bestehen.Networx Box KG , eine der etabliertesten digitalen Werbeagenturen imdeutschsprachigen Raum, setzt 2025 erneut ein starkes Zeichen: Die Agenturübernimmt mit http://www.eventagent24.com die größte Event-Vermittlungsplattformim DACH-Raum - und feiert gleichzeitig ihr 15-jähriges Jubiläum .Mit dieser Übernahme stärkt Networx Box nicht nur ihr Portfolio im BereichVeranstaltungsmarketing, sondern erweitert ihren strategischen Zugang zuUnternehmen, die Events zur Markenbildung und Mitarbeitergewinnung nutzen.In Zeiten digitaler Überforderung, austauschbarer Kampagnen und steigenderWerbekosten positioniert sich Networx Box klar: Ergebnisse statt Schlagworte,Substanz statt Schein . Die Agentur bietet datengetriebene Strategien fürmessbaren Erfolg in Social Media, Recruiting und Online-Marketing."Viele Unternehmen investieren Unsummen in Werbung - ohne zu wissen, wasfunktioniert. Wir liefern Klarheit, Strategie und echte Resultate", so einSprecher der Agentur.Leistungen im Überblick:- Ganzheitliches Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn)- Suchmaschinen-Kampagnen (Google Ads / Performance Marketing)- Social Recruiting & digitale Mitarbeitergewinnung- Webdesign & Webshop-Erstellung- Content-Produktion (Text, Grafik, Video, Reels)- Community-Management & datenbasiertes Kampagnen-TrackingAktuelle Highlights und Unternehmensfakten:- ? Übernahme von http://www.eventagent24.com - größteEvent-Vermittlungsplattform im DACH-Raum- ?? 15 Jahre Networx Box - gegründet 2011 in Wien- ????? Lehrlingsausbildung in den Berufen Medienfachmann/-frau &Applikationsentwickler/in - Coding- ?? META Business Partner, Google Partner, TikTok Marketing Partner, LinkedInPartner- ?? Zählt zu den führenden Online-Werbeagenturen im deutschsprachigen Raum- ?? Kundenportfolio: KMUs, Handwerksbetriebe, Dienstleister undIndustrieunternehmen aus Österreich und DeutschlandNetworx Box steht für klare Kommunikation , ehrliche Beratung undnachvollziehbare Ergebnisse . Der Großteil der Neukunden kommt über Empfehlungen- ein Vertrauensbeweis, der für sich spricht."Eine starke Online-Präsenz ist kein Luxus - sie ist heute Grundvoraussetzungfür Unternehmenserfolg", betont die Geschäftsführung.Über Networx Box KG:Die Digitalagentur mit Sitz in Wien vereint ein interdisziplinäres Team ausMarketingstrateg:innen, Creators und Entwickler:innen. Ihre Mission:Erfolgreiche Markenführung im digitalen Raum - mit Substanz und System.?? Kontakt für Medien, Interviews oder ein kostenloses Erstgespräch:?? office@networxbox.com?? http://www.networxbox.comPressekontakt:NETWORX BOX KGJürgen GrünauerTelefon: +43 1 326 7000Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180395/6080605OTS: NETWORX BOX