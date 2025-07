GoldMining Inc. erschließt strategischen Kupferwert inmitten historischer Preisanstiege

Vancouver, British Columbia – 21. Juli 2025 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – treibt seine Gold-Kupfer-Strategie in ganz Amerika voran, um auf die Kupferpreise zu reagieren, die gegenüber dem Vorjahr um rund 20 % auf ein Rekordhoch gestiegen sind. Da die weltweite Elektrifizierung, der Ausbau sauberer Energien und die Handelspolitik der USA die Nachfrage nach Kupfer ankurbeln, will GoldMining sein umfangreiches Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase nutzen, um für seine Aktionäre einen erheblichen Mehrwert zu schaffen.

Zu den diversifizierten Beteiligungen des Unternehmens gehören zu 100 % unternehmenseigene Projekte mit geschätzten Mineralressourcen von über 1,2 Milliarden Pfund Kupfer in den Kategorien „Measured and Indicated“ („M&I“) und weiteren 0,5 Milliarden Pfund in der Kategorie „Inferred“ (siehe Tabelle 1). Darüber hinaus hält das Unternehmen eine strategische Beteiligung von rund 79 % an U.S. GoldMining Inc. („U.S. GoldMining“), die das Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska besitzt, das über 1 Milliarde Pfund Kupfer in geschätzten angezeigten Ressourcen und über 300 Millionen Pfund Kupfer in geschätzten abgeleiteten Ressourcen sowie Gold und Silber enthält (siehe Tabelle 2).

Das Portfolio von GoldMining umfasst mehr als ein Dutzend Projekte in erstklassigen Bergbaugebieten, von denen viele geschätzte Goldressourcen in Millionenunzen enthalten, begleitet von erheblichen Kupfermineralisierungen. Die gesamten geschätzten Mineralressourcen des Unternehmens (siehe Tabelle 1) umfassen etwa 12,4 Millionen Unzen Goldäquivalent in den Kategorien M&I und weitere 9,1 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie „Inferred“ (abgeleitet). $Die geschätzten Mineralressourcen des Unternehmens verstehen sich ohne die von U.S. GoldMining gemeldeten Ressourcen (siehe Tabelle 2). GoldMining hält rund 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining (Nasdaq: USGO), was einem Anteil von rund 79 % entspricht, mit einem Marktwert von rund 119 Millionen CAD, basierend auf dem Schlusskurs dieser Aktien am 18. Juli 2025.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: „Kupfer ist nicht nur ein wichtiger Metall für die Energiewende, sondern mittlerweile auch eine Angelegenheit von nationalem Interesse für Regierungen in ganz Amerika. GoldMining ist mit einem diversifizierten Portfolio, das mehrere Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in verschiedenen Ressourcenstadien mit bedeutenden Kupferressourcen umfasst, darunter unsere Beteiligung am Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska sowie die Projekte La Mina, Titiribi und Yarumalito, die unsere kolumbianischen Vermögenswerte bilden, einzigartig positioniert. Der jüngste Preisanstieg bei Kupfer, Gold und Silber unterstreicht den in unserem Portfolio enthaltenen und in vielerlei Hinsicht unterschätzten Wert. Daher glauben wir, dass GoldMining seinen Aktionären ein attraktives Engagement mit Aufwärtspotenzial sowohl für Gold als auch für Kupfer bietet, da wir unsere Projekte vorantreiben und die Nachfrage nach diesen wichtigen Metallen weltweit zunimmt.“

Tabelle 1. GoldMining's aggregierte geschätzte gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcenangaben für alle Projekte1,2,3 .

Lagerstätte Cut-off4 Tonnen Enthaltenes Metall Gold Silber Kupfer Goldäquivalent Gold Silber Kupfer Goldäquivalent (g/t) (Mt) (g/t) (g/t) ( (g/t) (Moz) (Moz) (Mlbs) (Moz) Gemessene Ressourcen Titiribi5 0,30 85 0,39 -- 0,15 0,62 1,06 -- 285,6 1,69 Yellowknife6 0,5/1,5 1,18 2,12 -- -- 2,12 0,08 -- -- 0,08 Gesamt gemessen 1,14 -- 285,6 1,77 Angezeigte Ressourcen Titiribi5 0,30 349,60 0,40 -- 0,10 0,55 4,49 -- 775,7 6,20 Yellowknife6 0,5/1,5 12,93 2,35 -- -- 2,35 0,98 -- -- 0,98 São Jorge7 0,27 19,42 1,00 -- -- 1,00 0,62 -- -- 0,62 Cachoeira8 0,35 17,47 1,23 -- -- 1,23 0,69 -- -- 0,69 La Mina10 0,30 33,77 0,73 2,08 0,21 1,06 0,79 2,25 159,4 1,15 Crucero11 0,40 30,65 1,01 -- -- 1,01 0,99 -- -- 0,99 Gesamt angegeben 8,57 2,25 935,1 10,64 Gesamt M&I 9,71 2,25 1.220,7 12,41 Abgeleitete Ressourcen Titiribi5 0,30 241,9 0,41 -- 0,04 0,47 3,16 -- 212,6 3,62 Yellowknife6 0,5/1,5 9,30 2,47 -- -- 2,47 0,74 -- -- 0,74 São Jorge7 0,27 5,56 0,72 -- -- 0,72 0,13 -- -- 0,13 Cachoeira8 0,35 15,67 1,07 -- -- 1,07 0,54 -- -- 0,54 La Mina10 0,30 56,24 0,58 2,32 0,14 0,80 1,05 4,19 171,4 1,45 Crucero11 0,40 35,78 1,00 -- -- 1,00 1,15 -- -- 1,15 Yarumalito 12 0,50 66,27 0,58 -- 0,09 0,70 1,23 -- 129,3 1,50 Gesamt geschätzt 7,99 4,19 513,3 9,13

Anmerkungen zu Tabelle 1:

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Es besteht keine Gewissheit, dass die Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden können. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltgenehmigungen, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren erheblich beeinflusst werden. Die obige Tabelle mit der globalen Ressourcenschätzung dient ausschließlich zu Informationszwecken und soll nicht die Rentabilität eines einzelnen Projekts oder aller Projekte insgesamt darstellen. Die Exploration und Erschließung jedes Projekts, die Projektgeologie und die Annahmen und sonstigen Faktoren, die jeder Schätzung zugrunde liegen, sind nicht einheitlich und variieren von Projekt zu Projekt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten finden Sie in den hierin genannten technischen Berichten für die jeweiligen Projekte. Alle Mengen sind auf die entsprechende Anzahl signifikanter Stellen gerundet; daher können sich aufgrund der Rundung Abweichungen bei den Summen ergeben. Der Gold-Cut-off basiert auf g/t für alle Projekte mit Ausnahme von Whistler, wo ein Goldäquivalent-Cut-off auf Basis eines NSR-Wertes in US$/t verwendet wird. Anmerkungen zu Titiribi:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Titiribi Project, Department of Antioquia, Colombia” mit Gültigkeitsdatum 14. Juni 2021, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Anmerkungen zu Yellowknife:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „Independent Technical Report Yellowknife Gold Project Northwest Territories, Canada” mit Gültigkeitsdatum 1. März 2019, der am 9. Juni 2021 geändert und neu gefasst wurde und unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Hinweise zu Sao Jorge:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil” mit Gültigkeitsdatum 28. Januar 2025, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Hinweise zu Cachoeira:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report and Resource Estimate on the Cachoeira Property, Pará State, Brazil” mit Gültigkeitsdatum 17. April 2013, geändert und neu gefasst am 2. Oktober 2013, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Anmerkungen zu La Mina:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the La Mina Project” (Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt La Mina) mit Gültigkeitsdatum 24. Juli 2023, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Hinweise zu Crucero:

- Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Crucero Property, Carabaya Province, Peru” mit Gültigkeitsdatum 20. Dezember 2017, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Anmerkungen zu Yarumalito:

- Basierend auf einem technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report: Yarumalito Gold-Copper Property, Departments of Antioquia and Caldas, Republic of Colombia” mit Stichtag 1. April 2020, der unter www.sedarplus.ca im SEDAR+-Profil von GoldMining verfügbar ist.

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzung für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler (Stichtag: 12. September 2024):

Klasse Lagerstätte Cutoff-Gehalt ROM-Tonnage Gehalte vor Ort In-situ-Metall (US$/t) (ktonnes) NSR (US$/t) AuEqv (g/t) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) AuEqv (koz) Au (koz) Cu (mlbs) Ag (koz) Angegeben Whistler-Grube 10 282.205 22,8 0,68 0,41 0,16 1,89 6.201 3.724 999 17.166 Raintree-Grube 10 8.905 21,08 0,63 0,46 0,08 4,81 180 131 16 1.378 Angegebene Tagebau variiert 291.410 22,79 0,68 0,41 0,16 1,98 6.381 3.855 1.015 18.544 Raintree UG 25 3.064 34,41 1,03 0,79 0,13 4,49 101 78 9 443 Gesamt indiziert variiert 294.474 22,91 0,68 0,42 0,16 2,01 6.482 3.933 1.024 18.987 Abgeleitet Whistler-Grube 10 18.224 21,0 0,63 0,40 0,13 1,75 368 233 54 1.025 Inselberg Grube 10 124.529 18,21 0,54 0,45 0,05 1,02 2.180 1.817 139 4.084 Raintree-Grube 10 15.056 23,12 0,69 0,55 0,06 4,36 335 267 21 2.112 Abgeleitete Tagebau variiert 157.809 19,0 0,57 0,45 0,06 1,42 2.883 2.317 214 7.221 Raintree UG 25 40.432 32,81 0,98 0,76 0,12 3,31 1.275 994 103 4.300 Gesamt geschätzt variiert 198.241 21,82 0,65 0,52 0,07 1,81 4.158 3.311 317 11.521

Anmerkungen zu Tabelle 2:

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Es besteht keine Gewissheit, dass die Mineralressourcen ganz oder teilweise in Mineralreserven umgewandelt werden können. Abgeleitete Mineralressourcen unterliegen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Realisierbarkeit. Die geologische Unsicherheit, die mit einer abgeleiteten Mineralressource verbunden ist, ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung in einer für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlichen Weise beeinflussen könnten. Die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätten Whistler, Island Mountain und die oberen Teile der Lagerstätte Raintree West wurde auf einen Tagebau mit „vernünftigen Aussichten auf wirtschaftliche Gewinnung” unter Verwendung der folgenden Annahmen beschränkt:

- Metallpreise von 1.850 US-Dollar/Unze Gold (Au), 4,00 US-Dollar/Pfund Kupfer (Cu) und 23 US-Dollar/Unze Silber (Ag);

- Auszahlungsfähiges Metall von 95 % für Au und Ag und 96,5 % für Cu;

- Raffinierungskosten von 8,00 US-Dollar/Unze für Gold, 0,60 US-Dollar/Unze für Silber und 0,05 US-Dollar/Pfund für Kupfer;

- Offsite-Kosten für Au von 77,50 US$/wmt, für Ag von 3,50 US$/wmt und für Cu von 55,00 US$/wmt;

- Lizenzgebühr von 3 % der Nettoschmelzabgabe (NSR);

- Die Neigung der Gruben beträgt 50 Grad;

- Die Abbaukosten betragen 2,25 US-Dollar/t für Abraum und mineralisiertes Material; und

- Verarbeitungs-, allgemeine und Verwaltungskosten von 7,90 US$/t.

Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit „vernünftigen Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung” unter Verwendung eines Cutoff-Gehaltes von 25,00 US$/t begrenzt. Die metallurgischen Ausbeuten betragen: 70 % für Au, 83 % für Cu und 65 % für Ag bei Gehalten unter 10 g/t. Die Ag-Ausbeute beträgt 0 % für Werte über 10 g/t für alle Lagerstätten. Die NSR-Gleichungen lauten: unter 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 54,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62 + Ag * 65 % *0,664 US$)), und über 10 g/t Ag: NSR (US$/t) = (100 % – 3 %) * ((Au * 70 % * 56,646 US$/t) + (Cu * 83 % * 3,702 US$ * 2204,62)). Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: unter 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771 +0,0113Ag und über 10 g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,771. Die spezifische Dichte für jede Lagerstätte und jeden Bereich reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler mit einem Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Weitere Informationen zum Whistler-Projekt und zur Mineralressourcenschätzung für dieses Projekt finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska” mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024, der unter dem Profil von GoldMining auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Person

Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“).

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen hält außerdem 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 24,8 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Leser

Die technischen Angaben zu den Projekten des Unternehmens wurden vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten in Bezug auf wissenschaftliche und technische Informationen zu Mineralprojekten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Weitere Informationen zu den Projekten des Unternehmens und den hierin offengelegten Ressourcenschätzungen finden Sie im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens und in den technischen Berichten, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov veröffentlicht sind.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“) dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Fakten darstellen, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Projekte und der Nachfrage nach Kupfer und Gold sowie der Projekte von U.S. GoldMining und enthalten häufig Begriffe wie „voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „potenziell“ und Variationen dieser Begriffe. „erwarten“, „glauben“, „potenziell“ und Variationen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, soziale, genehmigungsrechtliche und lizenzrechtliche Angelegenheiten, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese Risiken sowie weitere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMiningꞌs jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

