Tekscend Photomask erweitert Produktionskapazitäten in Europa mit strategischer Investition in Fotomaskenherstellung

CORBEIL, Frankreich, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Tekscend Photomask (ehemals Toppan Photomask), der weltweit größte Anbieter von Fotomasken für die Halbleiterindustrie, hat in seinem Werk in Corbeil, Frankreich, ein hochmodernes Fotomasken-Laserschreibsystem, den SLX1, installiert. Dies ist der erste europäische Einsatz des SLX1-Systems, das vom schwedischen Technologieführer Mycronic AB hergestellt wird.

Die Installation des Mycronic SLX1 Laser Writers steigert die Produktivität und erweitert das Angebot an Fotomasken, die am Standort Corbeil, Frankreich, hergestellt werden

Das neue System ist eine strategische Investition von Tekscend zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems. Durch die Erweiterung seiner Kapazitäten, Produktivität und Technologiepalette bekräftigt Tekscend seine Rolle als wichtiger Wegbereiter für die Chipfertigung in Europa. Der Standort in Corbeil arbeitet mit dem Joint-Venture-Werk Advanced Mask Technology Center (AMTC) von Tekscend in Dresden zusammen, um ein umfassendes Spektrum an Fotomaskenlösungen anzubieten – von lasergeschriebenen Masken mit Standardtechnologie bis hin zu hochwertigen eBeam-Technologien für modernste Knotenpunkte.

„Wir halten uns an das Mantra: Keine Masken - keine Chips", sagte der Präsident von Tekscend Europe, Adrian Phillips. „Diese Investition unterstreicht nicht nur unser Engagement für die Unterstützung unserer Kunden, sondern spiegelt auch unser Bestreben wider, das Halbleiter-Ökosystem in Europa voranzubringen. Wir glauben, dass der Erfolg Europas von starken Partnerschaften abhängt, und dies ist eine offene Einladung, mit uns zusammenzuarbeiten."

Steigerung der Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit für den europäischen Markt

Der SLX1 bietet schnellere Schreibgeschwindigkeiten, verbesserte Qualität und größere Flexibilität in der Fertigung für das Werk von Tekscend in Corbeil. Durch diese Erweiterung erreicht Tekscend:

eine Steigerung der Anlagenproduktivität, insbesondere der High-End-Laserkapazität , bei gleichzeitiger Erweiterung der Palette der hergestellten Fotomasken

, bei gleichzeitiger Erweiterung der Palette der hergestellten Fotomasken eine Sicherung und Erhöhung der Kapazität , Unterstützung für komplexere Maskendesigns

, Unterstützung für komplexere Maskendesigns eine Gewährleistung der Betriebskontinuität, indem die Kapazität aufrechterhalten und erhöht wird, während gleichzeitig auslaufende Geräte ersetzt werden. Tekscend Photomask ist der einzige Fotomaskenlieferant, der aktiv in den Austausch von Werkzeugen investiert, um eine kontinuierliche Belieferung der europäischen Halbleiterhersteller sicherzustellen.

Der SLX1 trägt auch zur Diversifizierung der europäischen Lieferbasis von Tekscend für die Fotomaskenherstellung bei und ergänzt damit jüngste Investitionen wie die Installation eines fortschrittlichen Multi-Beam Mask Writer (MBMW) von IMS Nanofabrication im AMTC sowie die Zusammenarbeit von Tekscend mit Mycronic, IMS Nanofabrication und Vistec, die sich für eine Unterstützung der Lieferkette über Waferfabriken und Foundries hinaus einsetzen, um den EU-Chips-Act 2 zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über die Installation des SLX1 durch Tekscend - unsere erste SLX-Installation in Europa", sagte Charlott Samuelsson, Senior Vice President Pattern Generators bei Mycronic. „Wir sind zuversichtlich, dass es einen wichtigen Beitrag zur steigenden Nachfrage nach Fotomasken in der Halbleiterindustrie in Europa und weltweit leisten wird."

Langjähriges Engagement für die Zukunft der Halbleiterindustrie in Europa

Tekscend hat eine grundlegende Rolle bei der Unterstützung der Halbleiter-Lieferkette in Europa gespielt, darunter die Gründung des Joint Ventures AMTC mit GLOBALFOUNDRIES in Dresden 2002. Heute ist Tekscend der einzige Hersteller von Fotomasken mit Niederlassungen in Europa, den USA und Asien, was einen nahtlosen globalen Support ermöglicht.

Informationen zu Tekscend Photomask

Tekscend Photomask Corp. ist der weltweit führende Anbieter von Fotomasken für Halbleiter. Tekscend hat seinen Hauptsitz in Tokio und nutzt sein weltweites Kundendienstnetzwerk und acht Produktionsstätten an strategisch wichtigen Standorten, um die weltweit fortschrittlichste Fotomasken-Technologie anzubieten. Tekscend hat sich auch auf Nanoimprint-Formen, Wellenleiter und andere im Nanobereich hergestellte Produkte spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.photomask.com.

