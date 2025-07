UmweltBank bietet ab sofort nachhaltiges Girokonto an (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 5,06 auf Tradegate (21. Juli 2025, 11:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 184,73 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr Angebot aus nachhaltigen Spar- undWertpapierprodukten um ein grünes Girokonto erweitert. Mit dem UmweltGiro alsnachhaltigem Alltagsbegleiter können Kundinnen und Kunden ebenso nachhaltigeProjekte unterstützen wie mit einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto dernachhaltigen Direktbank. Denn die UmweltBank finanziert mit den Einlagen ihrerKundinnen und Kunden ausschließlich ökologische und soziale Projekte. DasUmweltGiro bietet faire Konditionen sowie die Möglichkeit, deutschlandweit imEinzelhandel kostenfrei Bargeld abzuheben.Digitales Banking und persönlicher ServiceMobiles Bezahlen mit iOS- oder Android-Smartphones ist genauso verfügbar wieeine App, die schnellen Zugriff auf die eigenen Finanzen bietet. In derUmweltBanking App haben Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig ihr Giro-,Tagesgeld- und Festgeldkonto sowie ihre nachhaltigen Fonds und ETFs im Blick.Dabei steht für die UmweltBank auch im digitalen Zeitalter persönlicher Servicebei Bankangelegenheiten an oberster Stelle. Kundinnen und Kunden können sichdarauf verlassen, dass ihnen Mitarbeitende der UmweltBank zur Verfügung stehen -ganz gleich ob telefonisch, per E-Mail oder direkt im Online-Banking.Nachhaltige Karten und 60 Euro TreuebonusOptional werden zum UmweltGiro verschiedene Karten angeboten: eine digitalegirocard für Android, eine physische girocard Debit Mastercard aus recyceltemPVC (rPVC) und eine Mastercard Kreditkarte aus rPVC oder Holz.Selbstverständlich kann mit allen Karten am Geldautomaten Bargeld bezogenwerden, mit der Kreditkarte bis zu zwölfmal im Jahr kostenfrei.Zum Start des Girokontos bietet die UmweltBank einen Treuebonus von 60 Euro:Wenn das UmweltGiro nach Eröffnung 12 Monate aktiv genutzt wird, werden dieKontoführungsgebühren für das erste Jahr zurückerstattet.* Für einenkomfortablen und schnellen Umzug des Girokontos können Kundinnen und Kunden denkostenlosen Kontowechselservice nutzen.Nachhaltige Wirkung seit fast 30 JahrenOb Windkraftanlagen in Brandenburg, Photovoltaikparks in Bayern oderenergieeffiziente Wohnquartiere im urbanen Raum - seit fast 30 Jahren realisiertdie UmweltBank Projekte mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Allein im Jahr 2024hat sie durch die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energiendazu beigetragen, dass über 2 Terawattstunden sauberer Strom produziert werdenkonnten. Das entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von 600.000 Haushalten -und zeigt, welchen Beitrag nachhaltiges Banking für eine lebenswerte Zukunftleisten kann.Weitere Informationen rund um das grüne Girokonto der UmweltBank stehen auffolgender Website zur Verfügung: http://www.umweltbank.de/giro*gültig für Girokonten, die bis 30.09.2025 eröffnet werden. Teilnahmebedingungenunter: https://www.umweltbank.de/treuebonusÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihreVision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Pressekontakt:Dr. Florian WedlichLeiter Unternehmensentwicklung & Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1007E-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6080613OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808