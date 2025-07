HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen zum zweiten Quartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Industrie-Recycler dürfte sich mit neuem Gegenwind konfrontiert gesehen haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Montag vorliegenden Ausblick. So dürfte die Produktionsmenge wegen überdurchschnittlicher Wartungstätigkeit und nur geringfügigen Beiträgen aus den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein. Zudem seien die Zinkpreise im Jahresvergleich deutlich gesunken./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 27,34EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A