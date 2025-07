Sixt Vz Aktie knickt ein - 21.07.2025

Sixt Vz ist ein führendes Mobilitätsunternehmen, das sich auf Autovermietung und Leasing spezialisiert hat. Es bietet Autovermietung, Leasing und Carsharing-Dienste an. Sixt ist einer der größten Autovermieter in Europa und expandiert international, insbesondere in den USA. Hauptkonkurrenten sind Avis, Hertz und Europcar. Sixt hebt sich durch ein breites Premium-Fahrzeugangebot, innovative digitale Lösungen und eine starke Markenpräsenz ab.

Sixt Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.07.2025

Die Sixt Vz Aktie notiert aktuell bei 63,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,60 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?