JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Dass das Medikament Tagrisso in Kombination mit einer Chemotherapie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensrate bei mutiertem fortgeschrittenem Lungenkrebs gezeigt habe, werte er als moderat positiv für den Pharmakonzern, schrieb James D Gordon in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Nachricht dürfte die Konsensschätzung eines Tagrisso-Spitzenumsatzes von 8,5 Milliarden US-Dollar untermauern./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James D Gordon

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m