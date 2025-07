DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 42 auf 45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die jüngsten, starken Quartalszahlen des Industriekonzerns und des Wettbewerbers Legrand hätten ein wieder beschleunigtes Wachstum bei Datenzentren belegt, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Geschäft mache bei ABB aber nur 6 Prozent des Umsatzes aus. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 nur um durchschnittlich 2 Prozent angehoben. Wegen der hohen Bewertung bevorzugt der Experte aber weiterhin Legrand und Siemens Energy./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 56,79EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 42

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m