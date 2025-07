Thyssenkrupp, Salzgitter, Klöckner: Was hinter dem Kursanstieg steckt

Größer, höher, teurer: Bauprojekte in China haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit Rekorden für Staunen gesorgt. Nun steht ein weiteres Mammutprojekt in den Startlöchern. Chinas Ministerpräsident Li Qiang vollzog am Wochenende den Spatenstich für einen neuen Staudamm in der autonomen Region Tibet. Das größte Wasserkraftwerk der Welt soll jährlich 300 Milliarden Kilowattstunden Strom gewinnen und 167 Milliarden US-Dollar kosten.

Für das Bauprojekt dürften auch beispiellose Mengen an Stahl und Eisenerz verbraucht werden. Beim Drei-Schluchten-Damm, dem bislang größten Staudamm der Welt, wurden rund 463.000 Tonnen Stahl verbaut. Da der tibetische Damm die dreifache Leistung erreichen soll und als das anspruchsvollste Ingenieursprojekt der Welt gilt, ist davon auszugehen, dass der Stahlbedarf mindestens in einer ähnlichen oder höheren Größenordnung liegen wird.