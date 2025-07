Wie Unternehmen durch externe Führungskräfte profitieren (FOTO)

Bensheim (ots) - Schlanke Prozesse, klare Verantwortlichkeiten, effiziente

Strukturen - die Prinzipien des Lean Managements sind längst bekannt. Doch viele

Unternehmen scheitern an der Umsetzung: Interner Widerstand, Betriebsblindheit

oder mangelnde Erfahrung bremsen selbst gut gemeinte Optimierungsversuche aus.

Ein neuer Ansatz gewinnt deshalb an Bedeutung: temporäre externe Führungskräfte,

die unvoreingenommen analysieren, gezielt umsetzen - und nachhaltige

Veränderungen anstoßen.



Externes Lean Management funktioniert wie ein Katalysator - es bringt Dynamik,

Klarheit und Geschwindigkeit in festgefahrene Strukturen. Damit diese Wirkung

entfaltet werden kann, ist aber eine gezielte Einführung entscheidend. In diesem

Beitrag erfahren Sie, wie Unternehmen durch externe Expertise interne Barrieren

überwinden und Lean Management erfolgreich umsetzen können.





Lean-Dilemma: Zwischen Bekanntheit und WirkungslosigkeitLean Management hat in vielen Unternehmen einen festen Platz. Doch was auf demPapier überzeugt, bleibt in der Praxis häufig wirkungslos. Insbesondere in derMedizintechnik zeigt sich das Muster deutlich: Zwar sind Methoden wie 5S,Wertstromanalysen oder Shopfloor-Boards bekannt und werden eingesetzt, aberhäufig nur punktuell, isoliert in der Fertigung oder gar als symbolischeMaßnahmen. Daraus folgen kurzfristige Verbesserungen ohne nachhaltigen Effekt.Fred Wilbert, ein erfahrener Lean-Vordenker, beschreibt dieses Muster so: VieleUnternehmen starten mit Passivität - die Margen stimmen, also wird nichtgehandelt. Später folgen erste Initiativen: Praktikanten bringen frische Ideen,Berater implementieren einzelne Tools. Doch echte Wirkung bleibt aus, weil Leanoft auf einzelne Bereiche wie die Produktion beschränkt wird. Erst nach und nachreift die Erkenntnis: Lean betrifft alle Funktionen und braucht klare Führungsowie soziale Kompetenz. Am Ende wird Lean dort erfolgreich, wo es nicht nur alsMethode, sondern als Haltung verstanden und gelebt wird - was allerdings dieAusnahme bleibt.Dieses sogenannte "Lean-Dilemma" folgt einem wiederkehrenden Verlauf: Anfangswird wenig verändert, da die operative Marge ausreicht. Später übernehmenPraktikanten erste Analyseaufgaben, gefolgt von sporadischen Beraterprojekten.Erst nach mehreren Etappen erkennen Unternehmen, dass Lean mehr ist als eineAnsammlung von Tools - es ist eine Haltung, die alle Unternehmensbereichebetrifft. Dennoch bleibt die Umsetzung häufig stecken.Die Grenzen interner VeränderungEin zentrales Hindernis liegt in der Struktur von Organisationen selbst. InterneVerantwortliche sind meist operativ stark eingebunden, mit laufenden Projekten