Tesla Q2-Zahlen: Ohne Subventionen droht Einbruch in die Verlustzone

Die Ursachen sind vielfältig: Ein angeschlagener Automarkt, sinkende Nachfrage nach E-Autos – vor allem in Europa und China – sowie eine alternde Modellpalette. Hinzu kommt das politische Risiko. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt milliardenschwere Subventionen für grüne Technologien gestrichen, was Tesla besonders hart trifft. Schon 2024 machten regulatorische Gutschriften fast 40 Prozent des Tesla-Gewinns aus. Fällt diese Einnahmequelle weg, droht das Geschäftsmodell zu kippen und aus dem operativen Gewinn könnte ein Verlust werden.

Auch das öffentliche Ansehen von CEO Elon Musk leidet unter seiner politischen Nähe zu Trump und jüngsten Kontroversen. In Deutschland brachen die Verkäufe in den ersten vier Monaten des Jahres um 58 Prozent ein, in Frankreich um 44 Prozent und in Australien um 62 Prozent.

Dennoch bleibt Hoffnung, vor allem auf die Zukunft. Im Fokus der kommenden Analystenkonferenz steht der Rollout von Teslas Robotaxi-Flotte, die bereits in Austin, Texas, testweise im Einsatz ist. Bis zu 1.000 autonome Fahrzeuge sollen in den nächsten Monaten auf US-Städte wie San Francisco und Miami ausgeweitet werden. Zudem kursieren Spekulationen über ein lange versprochenes günstiges Modell für unter 30.000 US-Dollar. Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank sieht hier einen möglichen Umsatztreiber für das vierte Quartal, sollte die Einführung noch 2025 gelingen.

Tesla setzt große Hoffnungen in KI-basierte Produkte wie Optimus, den humanoiden Roboter, der mit Musks Chatbot "Grok" ausgestattet werden soll. Die Integration von KI in Fahrzeuge, Energiespeicher und autonomes Fahren bleibt der zentrale Innovationstreiber.

Doch all das hat seinen Preis: Hohe Investitionen, sinkende Margen im Kerngeschäft und ein möglicher Kapitalbedarf, der laut Barclays in einer neuen Aktienemission münden könnte. Das wäre ein weiteres Warnsignal für Anleger, denn eine Verwässerung der Anteile ist bei Investoren meist unbeliebt.

Tesla steht an einem Scheideweg. Bleibt das Wachstum im Autogeschäft aus, müssen Robotaxis, KI und das Billig-Model liefern, und das möglichst bald. Analyst Dan Ives bleibt optimistisch: "Tesla ist zusammen mit Nvidia das wichtigste Disruptionsunternehmen der Welt." Doch bei vielen Investoren kommen daran mittlerweile Zweifel auf. Ob das Vertrauen zurückkehrt, dürfte sich am 23. Juli entscheiden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 286,8EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.