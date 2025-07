Evotec auf Tief seit Mitte April - Umsatzprognose gesenkt

walle1fc schrieb 18.07.25, 14:58

Anbei eine Interpretation einer KI, für Leute die es interessiert.



Der prompt von mir war eher simpel, sollte aber für eine einfache Einordnung ausreichen.









### Einordnung der Nachricht: Neues Bioassay-Labor von Sandoz in Holzkirchen



Sandoz hat in Holzkirchen ein hochmodernes **Bioassay-Labor** eröffnet, das sich auf die **funktionelle Charakterisierung von Biosimilars** konzentriert. Dieses Labor ergänzt die bestehenden Forschungseinrichtungen und ist Teil des globalen Biosimilar-Entwicklungszentrums am Standort. Mit dieser Investition (über 25 bis 30 Millionen Euro) stärkt Sandoz seine Position als führendes Unternehmen für Biosimilars und intensiviert die Analyse und Prüfung der Wirksamkeit biologischer Nachahmermedikamente[1][2][3].



### Auswirkungen auf die Partnerschaft zwischen Evotec und Sandoz



- **Bestehende Partnerschaft:** Evotecs Tochterfirma Just – Evotec Biologics ist mit Sandoz in einer mehrjährigen, strategischen Technologiepartnerschaft für die Entwicklung und kommerzielle Herstellung von Biosimilars verbunden. Diese Partnerschaft umfasst finanzielle Vereinbarungen in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar, weshalb sie für beide Seiten von hoher Bedeutung ist[4][5][6].



- **Eigens entwickelte Anlagen bei Evotec:** Just – Evotec Biologics betreibt eigene hochmoderne J.POD-Produktionsanlagen (z.B. in Toulouse, Frankreich), um Biosimilars für Sandoz herzustellen. Sandoz hat zudem die Option, Technologie für den Bau eigener Produktionsanlagen (S.POD) zu lizenzieren[4][5].



- **Wert der neuen Sandoz-Einrichtung:** Das neue Bioassay-Labor in Holzkirchen stellt eine wichtige interne Erweiterung für Sandoz dar, speziell für die funktionelle Charakterisierung von Biosimilars. Dies betrifft vor allem die Validierung und Qualitätskontrolle von Biosimilar-Wirkstoffen.



- **Partnerschaftsrelevanz:**

- Das Labor von Sandoz dient primär internen Forschungs- und Validierungszwecken.

- Evotec bleibt weiterhin für die biotechnologische Entwicklung und Herstellung der Biosimilars in seinen J.POD-Anlagen zuständig.

- Die Eröffnung zeigt jedoch, dass Sandoz seine Eigenkompetenz in der Biosimilar-Entwicklung und Qualitätsprüfung ausbaut, was mittel- bis langfristig eine Stärkung der eigenen Forschungsinfrastruktur bedeutet.

- Für Evotec ist die Partnerschaft weiter stabil und wichtig, da die kommerzielle Herstellung der Biosimilars durch Evotec erfolgt und Auftragsvolumen durch die langfristige Zusammenarbeit gesichert sind[4][6].



### Bedeutung für die Labore von Evotec



- **Keine unmittelbare Verdrängung:** Das neue Sandoz-Labor ist keine Konkurrenz zu Evotecs Produktionsanlagen, sondern ergänzt vielmehr die Forschungs- und Analysesysteme von Sandoz. Evotec fokussiert sich weiterhin auf die Entwicklung, Prozessoptimierung und Herstellung von Biosimilars.



- **Synergieeffekte möglich:**

- Die intensivere Forschung bei Sandoz könnte zu einem erhöhten Bedarf an biotechnologischer Entwicklung und Produktion bei Evotec führen.

- Verbesserte Analyse- und Bioassay-Daten von Sandoz können Evotec unterstützen, die Qualität und Effizienz der Herstellung weiter zu verbessern.

- Die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen könnte durch den Ausbau der Sandoz-Forschung noch enger und technologisch komplexer werden.



- **Langfristige Perspektive:**

- Evotecs Labore, vor allem die J.POD-Facility in Toulouse, bleiben die zentralen Produktionsstandorte für die kommerzielle Fertigung von Biosimilars für Sandoz.

- Die strategische Ausrichtung Evotecs auf innovative Technologien (KI-gestützte Plattformen, kontinuierliche Bioprozessfertigung) erfüllt weiterhin wichtige Funktionen im Rahmen der Partnerschaft[4][7].



### Zusammenfassung



| Aspekt | Bedeutung |

|----------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Sandoz neues Bioassay-Labor | Ausbau der internen Forschung/Analyse von Biosimilars; Fokus auf Wirkmechanismen |

| Partnerschaft Evotec – Sandoz | Stabil und strategisch wichtig; Evotec liefert Entwicklung & kommerzielle Fertigung |

| Auswirkungen auf Evotec-Labore | Keine Verdrängung, sondern mögliche Synergien durch bessere Daten und erhöhte Qualitätsanforderungen |

| Gesamtfazit | Sandoz erweitert eigenständige Forschungskapazitäten, Evotec bleibt Schlüsselpartner für Produktion |



Die Nachricht über das neue Sandoz Bioassay-Labor zeigt eine Stärkung der Forschungsfähigkeiten bei Sandoz, hat aber keine negativen Auswirkungen auf die sehr wichtige und finanzstarke Partnerschaft mit Evotec. Im Gegenteil, die zunehmende Spezialisierung und der Ausbau der Biosimilar-Kompetenz bei Sandoz könnte Evotecs Rolle als Entwicklungs- und Produktionspartner langfristig stärken und die Zusammenarbeit technologisch vertiefen.



Quellen: [8][1][2][3][4]



Quellen

[1] Sandoz in Holzkirchen: Forschen nach neuen Medikamenten https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen-ort28831/sandoz-in-holzkirchen-forschen-nach-neuen-medikamenten-93756745.html

[2] Erweiterung bei Sandoz in Bayern - transkript.de https://transkript.de/artikel/2025/erweiterung-bei-sandoz-in-bayern/

[3] Sandoz eröffnet neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Holzkirchen https://www.bio-m.org/mediathek/nachrichten/detail/sandoz-eroeffnet-neues-biosimilar-entwicklungszentrum-in-holzkirchen.html

[4] Just – Evotec Biologics erweitert Partnerschaft mit Sandoz ... https://www.evotec.com/de/news/just-evotec-biologics-expands-tech-partnership-for-biosimilars-with-sandoz

[5] Just - Evotec Biologics startet Tech-Partnerschaft für Entwicklung ... https://www.evotec.com/de/news/just-evotec-biologics-startet-tech-partnerschaft-fur-entwicklung-und-kommerzielle-produktion-von-biosimilars

[6] Just – Evotec Biologics Expands Tech Partnership For Biosimilars ... https://www.biosimilardevelopment.com/doc/just-evotec-biologics-expands-tech-partnership-for-biosimilars-with-sandoz-0001

[7] Just - Evotec BiologicsContinuous Bioprocessing Platforms https://www.evotec.com/just-evotec-biologics/continuous-bioprocessing-platforms

[8] Sandoz eröffnet 30-Mio.-Labor in Holzkirchen - transkript.de https://transkript.de/artikel/2025/sandoz-eroeffnet-30-mio-labor-in-holzkirchen/

[9] Sandoz's Post - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/sandoz_pioneeringaccessforpatients-sandozworldwide-activity-7328675417798656000-Jkxh

[10] Sandoz in Deutschland - biosimilars #versorgung - LinkedIn https://de.linkedin.com/posts/sandozde_biosimilars-versorgung-activity-7328433915096920064-JNqV

[11] Sandoz kooperiert mit Biotech-Firma Evotec https://www.pharmazeutische-zeitung.de/sandoz-kooperiert-mit-biotech-firma-evotec-140062/

[12] Sandoz-Kooperationserweiterung hilft Evotec zurück auf Mai-Hoch https://www.boerse-online.de/dpa-afx/aktie-im-fokus-sandoz-kooperationserweiterung-hilft-evotec-zurueck-auf-mai-hoch-382636.html

[13] Biocon in-licenses early-stage biosimilar from Evotec https://www.drugdiscoverynews.com/biocon-in-licenses-early-stage-biosimilar-from-evotec-13806

[14] Sandoz eröffnet modernes Biotech-Labor: Medikamente erfinden für ... https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen-ort28831/medikamente-erfinden-fuer-kleine-geldbeutel-92665297.html

[15] Just-Evotec Biologics startet Biosimilars-Partnerschaft mit ... https://transkript.de/artikel/2023/just-evotec-biologics-startet-biosimilars-partnerschaft-mit-sandoz/

[16] [PDF] Life Sciences - GoingPublic.de https://www.goingpublic.de/wp-content/uploads/epaper/2019-3-LS/epaper/ausgabe.pdf

[17] Ad hoc: Just – Evotec Biologics geht strategische ... https://www.evotec.com/de/news/ad-hoc-just-evotec-biologics-geht-strategische-biosimilars-partnerschaft-mit-sandoz-ein

[18] Technician Early Translational Sciences (ETS) (m/f/d) - LinkedIn https://de.linkedin.com/jobs/view/technician-early-translational-sciences-ets-m-f-d-at-sandoz-in-deutschland-4122573289

[19] [PDF] Just – Evotec Biologics launches tech partnership for biosimilars ... https://www.evotec.com/uploads/download-files/0a413e6345846a7eaac6b4c5fea37da5.pdf

[20] Evotec: Partnerschaft erweitert – Aktie zieht an https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/evotec-partnerschaft-erweitert-aktie-zieht-an-20361271.html