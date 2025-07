Wetterdienst warnt vor heftigem Regen

(Neu: Wetterwarnung für Dänemark hinzugefügt)



BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Regen im Osten und Nordosten Deutschlands. Betroffen sind demnach Teile Sachsens, Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und Berlins. Für Gebiete zwischen Rostock und Stralsund beziehungsweise Teilen der Ostseeinsel Rügen rief der Wetterdienst sogar die höchste Warnstufe aus: Gewarnt wurde vor extrem ergiebigem Regen. Es könnten Regenmengen zwischen 80 und 140 Liter pro Quadratmeter innerhalb von bis zu zwölf Stunden fallen.

In anderen betroffenen Gebieten in den vier Bundesländern wird etwas weniger Niederschlag erwartet. Dennoch könnten es laut Prognose bei ergiebigem Dauerregen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter sein. Die am Vormittag veröffentlichten Unwetter-Warnungen gelten ab dem Nachmittag und je nach Region bis in den Dienstagmittag hinein. In der Hauptstadt Berlin etwa setzte am Mittag bereits Regen ein.