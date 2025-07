Salesforce Potenzieller Doppelboden in Sicht In der letzten großen Korrektur hat die Salesforce-Aktie rund 37,5 Prozent an Wert verloren und sich von 369,00 auf 250,27 US-Dollar und damit den tiefsten Stand seit Juni 2024 talwärts begeben. In den letzten Wochen konnte ein deutlicher …