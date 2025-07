Fuchs: Gewinnwarnung = Kaufchance

Das 12-Monats-Tief liegt bei 31 Euro. Ein Schnapper: Das KGV beträgt nur 14. Dividende 3,4%. Warum ging der Kurs baden? Der Vorstand hat nach einem schwachen zweiten Quartal seine Jahresziele eingedampft. Aufgrund des Zollkriegs ist die Nachfrage schwach. Umsatz und Ebit sollen nur noch das Vorjahresniveau erreichen. Bislang ging der Vorstand von einem Umsatzplus auf 3,7 Milliarden nach vormals 3,5 Milliarden Euro aus. Das Ebit hätte auf 460 Millionen nach ehemals 434 Millionen Euro klettern sollen. Zum Halbjahr stieg der Umsatz um 2% auf 1,8 Milliarden Euro. Das Ebit sank aber um 4% auf 209 Millionen Euro. Fuchs ist weltweit die Nr. 1 unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Ein Drittel des Geschäfts basiert auf Autos und Nutzfahrzeugen. Daneben stammen die Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Forst- und Landwirtschaft.

Die Fuchs-Familie besitzt 58% der Stämme. Zweitgrößter Aktionär ist der norwegische Pensionsfonds mit bemerkenswerten 6,5%. 1985 kam das Unternehmen an die Börse. Seitdem hat sich aus dem 1931 gegründeten Mittelständler ein globaler Player entwickelt. Fuchs hat seit der Börsennotierung (40 Jahre) jedes Jahr Gewinne eingetütet und kontinuierlich eine jährliche Dividende ausgeschüttet! Die Dividende steigt seit 23 Jahren in Folge – so lange wie kein anderes börsennotiertes Unternehmen hierzulande. Damit ist Fuchs auf einem guten Weg, mit 25 Dividendenerhöhungen in Folge einziger Dividenden-Aristokrat Deutschlands zu werden. Unternehmenslenker Stefan Fuchs: „Der FUCHS-Konzern zeigt mit seiner finanziellen Stabilität, der kontinuierlichen Cash-Generierung und einer verlässlichen Dividendenpolitik einen überzeugenden Track Record am Kapitalmarkt.“ Die Aktionäre profitierten in den vergangenen 23 Jahren von einer durchschnittlichen jährlichen Dividendensteigerung der Vorzugsaktien um sagenhafte 13%.