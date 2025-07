Always Coca-Cola! Das ist von der Limo-Aktie zu erwarten

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

In der letzten Woche setzte Trump auch einen Post auf Truth Social zu diesem Thema ab: "Ich habe mit Coca-Cola über die Verwendung von echtem Rohrzucker in Cola in den USA gesprochen, und sie haben dem zugestimmt." Denn in den USA wird die Limo mit Zuckersirup gesüßt.

Auf die Aktie dürfte dieser mögliche Schwenk wahrscheinlich wenig Auswirkungen haben. Auf Jahressicht liegen die Anteilsscheine rund 7 Prozent im Plus. Und am Dienstag schauen die Anleger ganz genau auf die Lieblingsaktie von Warren Buffett. Da liefert das Unternehmen nämlich Geschäftszahlen. Hier lohnt sich ein Blick auf die put/call-Ratio.

Laut Daten von barchart.com zeigt sich für die am Freitag auslaufenden Coca-Cola-Optionen eine klar bullishe Tendenz im kurzfristigen Sentiment mit einem Call-Volumen von 9.051 Optionen gegenüber einem Put-Volumen von 3.762 Zertifikaten. Mit einem Wert unter 1 lassen sich bullishe Markterwartungen ausmachen, hier liegt der Wert bei 0,42. Experten sehen aber aktuell klare Hürden um 70 bis 71 US-Dollar für die Cola-Aktie. Ein Ausbruch darüber könnte wiederum Kurse bis 72 bis 73,90 US-Dollar ermöglichen.

Das sagen die Analysten

Am Montag hat die kanadische Bank RBC die Einstufung für Coca-Cola vor den erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern dürfte solide abgeschnitten haben, schreibt Nik Modi.

Die US-Bank JPMorgan hat zwar ihr Kursziel für Coca-Cola von 79 auf 77 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen am 22. Juli habe sie ihre Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie ein wenig nach unten geschraubt, schreibt Andrea Teixeira. Sie sehe die Aktie aber dank der robusten Wachstumsaussichten und des Ergebnispotenzials durch den schwachen US-Dollar aber weiter positiv.

Die Deutsche Bank Securities bewertet die Aktie weiterhin positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wird leicht von 81 auf 80 US-Dollar gesenkt.

Was zusätzlich immer ein wenig Prickeln für die Anleger bringt: Am 20. Februar 2025 beschloss der Vorstand die 63. aufeinanderfolgende jährliche Dividendenerhöhung und hob die Quartalsdividende von 0,485 USD auf 0,51 US-Dollar pro Aktie an – das entspricht einer Steigerung von 5,2 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

