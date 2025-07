Verizon zerschmettert Erwartungen – jetzt noch höhere Dividende?

Mit Verizon , AT&T , T-Mobile US und Charter Communications legen in dieser Woche gleich vier reichweitenstarke US-Telekommunikationsanbieter und -Kabelnetzbetreiber ihre Quartalszahlen vor.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AT&T Inc!

Den Anfang hat am Montag Dividendentitel Verizon gemacht – und angesichts des vom Konzern vorgelegten Earnings Smasher die Latte für die nachfolgenden Unternehmen hochgelegt!

Earnings Smasher dank höheren Hardware-Verkäufen

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte das Unternehmen seine Erlöse um 5,0 Prozent auf 34,5 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Schätzungen um beachtliche 790 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Dafür sorgte vor allem die starke Erholung bei den Umsätzen aus kabellosen Geräten, die gegenüber dem Vorjahr um 25,2 Prozent auf 6,26 Milliarden US-Dollar kletterten – das könnte ein Hinweis auf ein starkes Abschneiden von Apple und anderen Smartphone-Herstellern sein.

Unterstützt wurde das Überbieten der Umsatzprognose durch 293.000 neue Kundinnen und Kunden, was aber eine weitere Verlangsamung gegenüber den Quartalen zuvor darstellt.

Operativer Gewinn und Nettoertrag steigen deutlich

Auch beim Gewinn konnte Verizon die Erwartungen schlagen. Der fiel mit bereinigten 1,22 US-Dollar pro Aktie um 3 Cent höher aus als von Analystinnen und Analysten geschätzt. Gegenüber dem vor 12 Monaten erzielten Ergebnis liegt der Gewinn um 8 Cent je Anteil höher.

Insgesamt erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 12,8 Milliarden US-Dollar, woraus ein Nettogewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar erzielt wurde (Vorjahresquartal: 4,7 Milliarden US-Dollar). Der für Investitionstätigkeiten, Schuldenabbau und Dividende wichtige freie Cashflow lag mit 8,8 Milliarden US-Dollar (in der ersten Jahreshälfte) um 300 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert.

Prognose angehoben, vor allem der Cashflow soll höher ausfallen

Angesichts des guten Abschneidens in den vergangenen 3 Monaten hat sich das Management zu einer Anhebung der Gesamtjahresprognose entschieden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll nun um mindestens 1,0 Prozent steigen. Die alte Prognosespanne lag bei 0,0 bis 3,0 Prozent.

Die Cashflow-Prognose wurde um satte zwei Milliarden US-Dollar auf 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar angehoben. Damit landete die Mittelpunktschätzung von 20,0 Milliarden US-Dollar weit über der Konsensprognose von 18,25 Milliarden US-Dollar. Dem stehen Investitionsvorhaben mit einer Höhe von 17,5 bis 18,5 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Aktie beendet Verlustserie – vorbörslich kräftige Gewinne

Am Markt kommen die Zahlen hervorragend an. Bereits in der US-Vorbörse konnte sich die Aktie unter beachtlichen Handelsumsätzen um fast 5 Prozent steigern.

Das lässt auf ein großes Interesse schließen – und könnte in einen Turnaround münden, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen überwiegend mit Verlust handelte und gegenüber dem Stand vor einem Jahr rund 3 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Fazit: Jetzt könnte eine Überraschung folgen!

Nicht nur für die Aktie, sondern auch für die Dividende dürfte das am Montagmittag vorgelegte Zahlenwerk Rückenwind liefern. Das starke Abschneiden beim freien Cashflow sorgt für eine größere finanzielle Handlungsfähigkeit, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt.

Üblicherweise erhöht das Unternehmen seine Ausschüttung zur Auszahlung im Oktober, wobei die Meldung Anfang September erfolgt. In den vergangenen Jahren hat Verizon seine Dividende jährlich um 0,0125 US-Dollar angehoben, was zuletzt eine Erhöhung um 1,9 Prozent bedeutet hatte.

Nach dem jetzt sehr stark verbesserten Betriebsergebnis könnte Verizon aber mit einer für seine Verhältnisse überdurchschnittlichen Dividendenerhöhung überraschen. Nachdem der Schuldenabbau in den vergangenen Quartalen gut vorangekommen ist, fehlt es hierfür nicht an Spielraum.

Da die Aktie gegenwärtig (je nach Bewertungskennziffer) um 5 bis 10 Prozent unter ihrem historischen Mittel handelt, könnte ein Einstieg nach den Zahlen eine gewinnbringende Handlungsoption für interessierte Anlegerinnen und Anleger sein!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion