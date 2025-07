Das dürfte ganz nach dem Geschmack von Warren Buffett sein!

Am Montag hat der Konzern in einem Umfeld mit schwierigen Wettbewerbsbedingungen zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Die dürften nicht nur den Anlegerinnen und Anlegern, sondern auch dem Orakel von Omaha schmecken.

Zufriedenstellendes Umsatzwachstum

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 4,7 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen genau getroffen. Den Anstieg hat das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vor allem auf höhere Franchise-Erlöse zurückgeführt. Werden Währungseffekte nicht berücksichtigt, stiegen die weltweiten Umsätze sogar um 5,6 Prozent.

Dazu trugen auch eine Reihe von Neueröffnungen bei. Während das flächenbereinigte Umsatzwachstum in den USA bei 3,4 Prozent und international bei 2,4 Prozent lag, trugen zum Rest des Anstieges 178 neue Filialen bei, wobei sich Domino's mit 148 Neueröffnungen vor allem auf internationalen Märkten engagierte.

Gewinnerwartungen verfehlt, aber ...

Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) landete bei 3,81 US-Dollar, womit die Erwartungen um 14 Cent verfehlt wurden. Im Jahr zuvor gelang hier mit 4,03 US-Dollar noch eine Überraschung um 0,35 US-Dollar.

Insgesamt erwirtschaftete Domino's Pizza einen Nettogewinn in Höhe von 131,1 Millionen US-Dollar, was einer Nettomarge von 11,4 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 142,0 Millionen US-Dollar waren die Zahlen jetzt durch höhere Einmalkosten belastet.

Operativer Gewinn gesteigert, CEO äußerst zufrieden

Werden diese außer Acht gelassen, zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Erträge, denn der operative Gewinn kletterte von 196,1 auf 225,0 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg um 14,7 Prozent und eine operative Marge von 19,7 Prozent bedeutet.

CEO Russell Weiner jedenfalls zeigte sich mit dem Abschneiden seines Unternehmens sehr zufrieden: "Mit den, wie wir glauben, besten Einheitenkosten unserer Branche, dem größten Werbebudget, einer robusten Lieferkette und einem Prämienprogramm, das größer ist als je zuvor, ist unser Geschäft hervorragend positioniert. Wir verfügen über so viele Stellschrauben wie nie zuvor in unserer Geschichte, langfristiges Wachstum sowohl für unsere Franchisenehmer als auch unsere Anleger zu schaffen."

Aktie gefragt, kann sich von wichtiger Unterstützung lösen

Am Markt wird diese Einschätzung geteilt. Nach vorbörslichem Kaufinteresse eröffnete die Aktie mit einem Plus von 5,1 Prozent in den regulären Handel und kann diese Kursgewinne am Montagnachmittag halten.

Damit weitet Domino's Pizza seine seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne auf über 15 Prozent aus und kann sich außerdem von der 50-Tage-Linie absetzen, nachdem diese noch in der vergangenen Woche unter Druck gestanden hatte.

Fazit: Trotz starker Zahlen fragwürdiger Bewertungsaufschlag

Wie hoch es für die Aktie nach den Zahlen gehen kann, bleibt trotz des deutlichen Anstieges beim operativen Gewinn abzuwarten. Einerseits notiert Domino's Pizza derzeit mit einem Abschlag von rund 10 Prozent gegenüber seinem historischen Bewertungsmittel.

Andererseits handelt das Unternehmen gegenüber seiner Konkurrenz mit Aufschlägen zwischen 40 (beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis und 260 Prozent (beim Kurs-Umsatz-Verhältnis). Zwar ist eine Premiumbewertung angesichts der hohen Nettomarge durchaus gerechtfertigt, fraglich ist jedoch, ob diese mit dem gegenwärtigen Aufschlag nicht schon abgegolten ist.

Die Dividendenrendite wiederum ist mit rund 1,5 Prozent nur Mittelmaß. Wer sich in der Gastronomie engagieren möchte, sollte daher Darden Restaurants den Vorzug geben, dessen Aktie gegenwärtig über ein attraktiveres Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Domino's Pizza Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,43 % und einem Kurs von 387,6EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.

