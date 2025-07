Spacely AI sichert sich in Seed-Finanzierungsrunde 1 Mio. USD, um Architekten weltweit bei Planungsaufgaben mit Hilfe generativer KI bestmöglich zu unterstützen

BANGKOK, THAILAND / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / Spacely AI, ein in Bangkok ansässiges Start-Up-Unternehmen, das Architektur und Innenarchitektur mit generativer KI innoviert, hat im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von PropTech Farm Fund III, an der sich auch Wannaporn Phornprapha (Managing Director von P Landscape Co., Ltd.), Ted Poshakrishna Thirapatana (Gründer von UTC Holdings Co., Ltd.) und Mek Srunyu Stittri (ehemaliger VP Engineering von GitLab) beteiligten, Finanzmittel in Höhe von 1 Mio. USD aufgebracht. In der Pre-Seed-Phase vor dieser Finanzierungsrunde konnte Spacely AI bereits die Firma SCB 10X für eine Beteiligung gewinnen. Mit dem frischen Kapital ist das Unternehmen nun in der Lage, seine Produktentwicklung zu forcieren und sich ein Standbein in den wichtigsten Weltmärkten aufzubauen.