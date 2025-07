Minaris Advanced Therapies begrüßt Orla Cloak als Vorstandsvorsitzende

Dr. Cloak ist eine erfahrene Führungskraft mit über 20 Jahren kommerzieller Führungserfahrung in der Pharma- und Biowissenschaftsbranche. Sie bringt eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation, operativer Exzellenz, nachhaltigem Geschäftswachstum und strategischer Führung mit. Bevor sie zu Minaris Advanced Therapies kam, hatte Orla über einen Zeitraum von 17 Jahren verschiedene Führungspositionen bei Lonza inne, zuletzt als Senior Vice President und Leiterin des Geschäftsbereichs Lonza Bioscience. Sie hat einen Bachelor of Science vom University College Dublin und einen Doktortitel in Mikrobiologie von der University of Ulster.

Iain Baird, Vorstandsvorsitzender von Minaris Advanced Therapies, kommentierte : „Im Namen des Vorstands freue ich mich, Orla bei Minaris Advanced Therapies willkommen zu heißen. Ihre Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, dass wir unser Ziel erreichen, unsere Kunden bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer innovativen Therapien zu unterstützen."

Orla Cloak, Chief Executive Officer, Minaris Advanced Therapies, kommentierte: „Ich fühle mich geehrt, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu Minaris Advanced Therapies zu stoßen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team hier, um auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben."

Über Minaris Advanced Therapies:

Minaris Advanced Therapies ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) und Anbieter von Auftragstests, das sich ausschließlich auf Zell- und Gentherapien konzentriert. Minaris Advanced Therapies hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, und verfügt über eine Infrastruktur von über 650.000 Quadratmetern in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Unternehmen hat über 7.500 GMP-Chargen hergestellt und freigegeben und verfügt über ein globales Netzwerk, das Therapieentwickler in der Frühphase der Entwicklung, bei klinischen Studien und bei der kommerziellen Herstellung unterstützt.

Minaris Advanced Therapies ist ein Portfolio-Unternehmen von Altaris.

Über Altaris:

Altaris ist eine Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf den Erwerb und den Aufbau von Unternehmen im Gesundheitswesen konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat Altaris in mehr als 50 Unternehmen aus verschiedenen Teilsektoren des Gesundheitswesens investiert, wobei das Ziel stets darin bestand, einen Mehrwert für das Gesundheitssystem zu schaffen und attraktive finanzielle Renditen für die Investoren zu erzielen. Altaris hat seinen Hauptsitz in New York City und verwaltet ein Eigenkapital von 10 Milliarden Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.altariscap.com

