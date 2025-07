Merck entscheidet sich für Veeva Vault CRM

Spezialisierte Anwendung bietet Grundlage für kommerzielle Ausführung

PLEASANTON, Kalifornien, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Merck (NYSE: MRK), außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas bekannt als MSD, sich für Veeva Vault CRM entschieden hat.

Die Vault CRM-Lösung wird Merck in einer der wichtigsten Markteinführungsphasen in der Geschichte des Unternehmens unterstützen, und das in einer Vielzahl neuer Therapiegebiete und -modalitäten.