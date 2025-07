Kundenwünsche ignoriert? Warum Produkte oft am Markt vorbeientwickelt werden (FOTO)

München (ots) - Hochglanz-Präsentation, starke Technik - und trotzdem ein Flop:

Immer wieder scheitern Produkte, weil sie an den tatsächlichen Bedürfnissen der

Kunden vorbeigehen. Unternehmen investieren Millionen in Entwicklung und Design

- doch wer den Dialog mit der Zielgruppe vernachlässigt, verliert nicht nur

Marktanteile, sondern auch Vertrauen.



Viele Produkte sind technisch brillant - aber trotzdem völlig irrelevant für die

Menschen, die sie kaufen sollen. Dieser Beitrag verrät, wie es zu diesen

Fehleinschätzungen kommt, welche Rolle interne Betriebsblindheit spielt - und

wie echte Kundenperspektiven von Anfang an in die Entwicklung integriert werden

können.









Marketing ist ein wichtiger Verstärker, um Produkte bekannt zu machen und zu

verkaufen - das gilt heute mehr denn je. Deshalb investieren viele Unternehmen

unzählige Ressourcen in die Entwicklung eines ausgeklügelten Marketing-Konzepts.

Die Realität zeigt allerdings, dass die Vermarktung allein keine Verkaufszahlen

generiert. Das wird immer dann zum Problem, wenn das beworbene Produkt keine

echten Kundenbedürfnisse befriedigt. Mit aufwendigen Features, raffinierten

Designs und durchdachtem Storytelling erreichen Unternehmen dann zwar

Aufmerksamkeit, doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass für das Produkt

eigentlich kein Bedarf besteht.



Der Ausweg: So lassen sich Produkt-Flops vermeiden



Damit dies nicht passiert, müssen Unternehmen deutlich früher ansetzen, nämlich

bei der Ermittlung der Kundenbedürfnisse und -wünsche. Für erfolgreiche Produkte

ist eine solche Bedürfnisanalyse unumgänglich. Im ersten Schritt erfolgt dabei

eine Betrachtung des Kundenverhaltens. Man versucht, häufig vorkommende Probleme

oder Herausforderungen zu erkennen, für die man anschließend eine passende

Lösung - sprich, das Produkt - entwickelt. Doch bevor es in die Umsetzungsphase

geht, müssen die Erkenntnisse der Analysephase erst bestätigt werden. Dafür

stehen Entwicklern verschiedene Methoden zur Verfügung, beispielsweise

Gespräche, Tests oder auch Beobachtungen. Wird dieser wichtige Schritt hingegen

übersprungen, laufen Unternehmen Gefahr, am Kunden vorbeizuentwickeln. Die dabei

entstehenden Produkte werden immer hinter den Erwartungen zurückbleiben, egal,

wie intensiv man sie zu vermarkten versucht.



Die Vorgehensweise: So werden Kundenbedürfnisse deutlich



Damit Produkte erfolgreich verkaufen, kann die 3R/PD-Logik herangezogen werden.

Diese empfiehlt, zunächst die Kundenbedürfnisse zu erfassen und anschließend zu

validieren. Bei diesem Validierungsprozess geht es darum, vermutete Lösungen für

Kundenprobleme durch Prototypen, Interviews oder Landingpages zu bestätigen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





