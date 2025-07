Nachhaltige Renditen durch Photovoltaik - exklusive Investition in eine grüne Zukunft

München (ots) - Investitionen in erneuerbare Energien sind eine einzigartige

Gelegenheit, finanzielles Wachstum mit ökologischer Verantwortung zu verbinden.

Nicht zuletzt unter dem Aspekt der Energiewende-Förderung ist dies eine

interessante Option für Anleger.



Die SUNVESTED Gruppe setzt hierbei neue Maßstäbe in der

Photovoltaik-Investmentlandschaft: Exklusive Projekte, die nicht frei am Markt

erhältlich sind, bündeln gezielt die Vorteile für Investoren und Unternehmer.

Das Fundament dafür bildet eine enge Partnerschaft mit dem erfahrenen

EPC-Partner RaiffeisenVolt. Von der Flächenpachtung über die Planung bis hin zum

Bau und Betrieb - jedes Vorhaben wird präzise und mit höchster Verantwortung

umgesetzt. Ziel ist es, langfristig stabile Renditen bei minimalem Risiko zu

garantieren.





Sorgfältige Planung renditestarker Investitionen



SUNVESTED Projekte entstehen aus eigener Initiative: Die komplette

Wertschöpfungskette wird durch die SUNVESTED Gruppe präzise gesteuert - mit

voller Kontrolle über Qualität und Rentabilität. Der Bau erfolgt durch den

erfahrenen EPC-Partner RaiffeisenVolt, während die SUNVESTED Gruppe die

Vermarktung und den Vertrieb sowie den Betrieb und die Instandhaltung der

Anlagen langfristig übernimmt. Dieses Modell garantiert Investoren maximale

Sicherheit, nahtlose Abläufe und nachhaltige Renditen.



Nachhaltigkeit für doppelten Gewinn



"Unsere Projekte stehen für nachhaltige Werte und wirtschaftliche Sicherheit",

erklärt Pia Rynek, Geschäftsführerin der SUNVESTED GmbH. "Mit jedem Projekt

leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Energiewende, sondern schaffen mit

innovativen Solarsystemen auf höchstem technischem Niveau attraktive und

verlässliche Investitionsmöglichkeiten für unsere Partner. Durch unsere direkte

Einbindung in alle Projektphasen von der Flächenauswahl bis hin zur Abnahme und

darauf folgender langfristiger Betreuung können wir die Rentabilität und

Sicherheit jedes Investments exakt kalkulieren."



