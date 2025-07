Nicht nur Salzgitter und ThyssenKrupp – auch diese Stahlaktie geht gerade steil!

Die Stahlbranche befindet sich seit Jahren in einer schweren Krise. Angesichts der Immobilienkrise im Reich der Mitte und der anhaltend schwachen Industriekonjunktur ist die Nachfrage eingebrochen, während gleichzeitig Überkapazitäten herrschen.

Stahlerzeuger stecken weiter in der Krise ...

In Europa steht die Branche außerdem aufgrund hoher Energiekosten und den Bemühungen um CO²-Neutralität unter Druck. Wer sich nicht wie Voestalpine frühzeitig spezialisiert hat, kämpfte in den vergangenen Jahren mit enormen operativen Herausforderungen. Ablesbar ist das am Chart der ThyssenKrupp-Aktie.

... doch am Montag keimt Hoffnung auf!

Zum Wochenauftakt wetten Investoren auf eine Entspannung. Ein gewaltiges Staudamm-Projekt in China sorgt für Hoffnungen und steigende Aktienkurse bei Salzgitter, ThyssenKrupp und Co.

Gleichzeitig hat der US-Stahlerzeuger Cleveland-Cliffs, einem bedeutenden Hersteller von Flachstahl, ein besser als befürchtetes Ergebnis abgeliefert und gießt so zusätzliches Öl ins Rallyefeuer.

Umsatz und Ertrag über den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse zwar um 3,1 Prozent auf 4,93 Milliarden US-Dollar, übertrafen die Erwartungen damit aber um 20 Millionen US-Dollar. Immerhin gegenüber dem Vorquartal ist eine Verbesserung gelungen. Vor drei Monaten hatte der Umsatz bei 4,6 Milliarden US-Dollar gelegen.

Eine deutliche Überraschung ist Cleveland-Cliffs auch beim Ertrag gelungen. Zwar präsentierte das Unternehmen wie schon in den Quartalen zuvor einen Fehlbetrag, dieser fiel pro Aktie jedoch geringer aus als befürchtet. Anstatt eines Minus von -0,68 US-Dollar pro Aktie erwirtschafte der Konzern "nur" einen bereinigten Verlust in Höhe von -0,50 US-Dollar je Anteil.

Das entspricht insgesamt einem Fehlbetrag in Höhe von 247 Millionen US-Dollar. Werden Bereinigungen außer Acht gelassen, lag der Nettoverlust bei 470 Millionen US-Dollar. Darauf entfallen jedoch 323 Millionen US-Dollar auf bislang nicht berücksichtigte Kosten für stillgelegte Anlagen.

Zölle zeigen Wirkung, Autobauer kaufen vermehrt US-Stahl

Was Investoren außerdem Mut machen dürfte: Die verkauften Einheiten sind gegenüber dem Stand vor 12 Monaten um 7,5 Prozent auf 4,29 Millionen Tonnen und damit den höchsten Stand seit mehr als 3 Jahren gestiegen. Dabei konnten Kostenreduktionen von 15 US-Dollar je Tonne erreicht werden, was auf Fortschritte bei der Profitabilität hindeutet.

Ausdrücklich wies CEO Lourence Goncalves dabei auf positive Auswirkungen durch die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Zölle hin, die das Unternehmen vor Dumping-Stahl aus China schützen würde und zu einer erhöhten Nachfrage von US-Autobauern geführt habe. Das könnte mit Blick auf die Quartalsergebnisse von Ford und General Motors ein spannendes Detail werden.

Hohe Leerverkaufsquote treibt Aktie auf Mehrmonatshoch

Am Markt kommen die operativen Verbesserungen von Cleveland-Cliffs hervorragend an. Die Aktie verteuerte sich am späten Montagnachmittag um rund 14 Prozent. Dadurch konnte sie den höchsten Stand seit März erreichen. Gegenüber dem Niveau vor einem Jahr betragen die Verluste aber noch immer knapp 30 Prozent.

Zum starken Kursanstieg trägt zum Wochenauftakt auch das hohe Leerverkaufsinteresse bei, das zuletzt bei 16,0 Prozent gelegen hat. Hier sind also einige Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das könnte auch in den kommenden Tagen noch zu Kursgewinnen führen.

Fazit: Zu viel Unsicherheit auch nach den Zahlen

Davon abgesehen hat das Unternehmen Investoren über Hoffnungen auf eine bessere Zukunft hinaus nur wenig zu bieten. Mit Gewinnen rechnen Analystinnen und Analysten erst im Geschäftsjahr 2026 wieder. Bis dahin bleibt Cleveland-Cliffs einerseits von handelspolitischen sowie andererseits konjunkturellen Entwicklungen abhängig.

Gegenwind für die fehlende Profitabilität könnten außerdem die auch in den USA rasch ansteigenden Energiepreise bedeuten: Der Boom bei Rechenzentren treibt die Großhandelspreise in die Höhe. Wer unbedingt in die krisengeplagte Branche investieren möchte, sollte das daher beim Spezialisten für Qualitätserzeugnisse Voestalpine tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cleveland-Cliffs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,92 % und einem Kurs von 9,215EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 17:58 Uhr) gehandelt.

