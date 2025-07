JPMorgan: Warum die Märkte trotz Unsicherheit durchstarten werden!

In einem neuen Interview mit CNBC erklärte Jordan Jackson, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management, dass die Bank in den nächsten zwölf Monaten nicht mit einer Rezession in den USA rechne.

"Die Märkte wirken aktuell, während wir uns Allzeithochs nähern, recht gelassen auf kurze Sicht. Aber: In den kommenden zwölf Monaten werden die Kurse höher stehen als heute – und zwar spürbar."