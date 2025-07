VEOCEL Lyocellfasern für verbesserte Reinigung stehen auf der World of Wipes 2025 im Mittelpunkt

VEOCEL Lyocellfasern für verbesserte Reinigung feiern ihr Debüt auf der WOW 2025 in Columbus, Ohio

Die innovativen Fasern stellen eine neue Lösung für leistungsstarke, umweltbewusste Reinigungsprodukte dar

LENZING, Österreich, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich der World of Wipes (WOW) 2025 in Columbus, Ohio, wird VEOCEL, Lenzings Marke für Premium-Vliesstoffspezialfasern, VEOCEL Lyocellfasern für verbesserte Reinigung vorstellen – ein innovatives neues Produkt, mit dem die nächste Generation an leistungsstarken Tüchern zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ins Leben gerufen werden soll.

Im Einklang mit dem Innovationsthema von VEOCEL, „Unleash Possibilities", sollen die Partner von Lenzing mit diesem Durchbruch dazu ermutigt werden, ihr Produktdesign im Hinblick auf den Einsatz fortschrittlicher Cellulosefasern zu überdenken. Diese neuen Fasern werden aus dem natürlichen Rohstoff Holz1 hergestellt und stellen eine Alternative zu erdölbasierten Kunstfasern dar – sie leisten damit einen Beitrag zur Reduzierung vermeidbarer Plastikabfälle2 von Wischtuchanwendungen.