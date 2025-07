Solar Depot und TCL SunPower Global unterzeichnen neues Vertriebsabkommen für Luxemburg, Frankreich und Belgien

LYON, Frankreich und LUXEMBURG, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Solarenergie wird schneller, intelligenter und näher ins Eigenheim gebracht. Installateure in Luxemburg, Frankreich und Belgien können erhalten durch eine neue Partnerschaft einen strategischen Vorteil in einem dynamischen Solarmarkt. Solar Depot, der kundenorientierte Solarenergie-Distributor aus Luxemburg, und TCL SunPower Global, ein führender Anbieter von innovativen Solarenergielösungen, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die beiden Technologiemarken TCL Solar und SunPower in den Märkten Luxemburg, Frankreich und Belgien zu vertreiben.