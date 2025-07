GoodData setzt seine Dynamik im zweiten Quartal fort und erweitert seine KI-nativen Innovationen

Plattformwachstum und neue KI-native Kompetenzen markieren einen Meilenstein beim Ausbau von Composable Analytics und Governed Data.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / Die KI-native Analyseplattform GoodData hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnet in den Bereichen KI und Produktentwicklung eine starke Dynamik und kann sich nach wie vor als Marktführer in der neuen Zukunftssparte der Composable Analytics mit Schwerpunkt auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Vertrauen behaupten.

Wichtigste Geschäftsdaten

GoodData wurde in den Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2025 aufgenommen. GoodData wurde als Nischenanbieter eingestuft, der mit seiner Fähigkeit zur Umsetzung und seiner ganzheitlichen Vision punktet. Die Plattform wurde vom Quadranten als einer der größten Aufsteiger im Vergleich zum Vorjahr gehandelt.

Im dazugehörigen „Critical Capabilities Report“ von Gartner wurde GoodData auch als eine der besten Composable-Analytics-Plattformen hervorgehoben, und es wurde auf ihre Stärke bei der Bereitstellung flexibler, entwicklerfreundlicher Analysefunktionen für moderne Datenarchitekturen hingewiesen.

„GoodData wurde für eine Welt entwickelt, in der die Analytik nicht nur eine Annehmlichkeit ist, sondern eine wesentliche Komponente im Bereich der Unternehmensdaten. Unsere Aufnahme in den ‚Gartner Magic Quadrant‘ ist für uns der Beweis, dass ein Bedarf an interoperablen Analyseplattformen besteht, welche die Analyse wie einen Code behandeln und sich nahtlos in die moderne DevOps-Praxis und in den Produktentwicklungszyklus integrieren lassen.“

Roman Stanek, CEO & Gründer von GoodData

KI-Innovationen

Auch im zweiten Quartal galt der Fokus von GoodData der KI-nativen Architektur und dem Aufbau von Kompetenzen, die das Kerngeschäft optimieren:

- AI Anywhere: Unterstützt Interaktionen in natürlicher Sprache quer über verschiedene Schnittstellen – entweder innerhalb der GoodData-Benutzeroberfläche oder eingebettet in die diversen Anwendungen, mit kompletten White-Label-Optionen.