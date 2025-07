Biogen - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 21.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Biogen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,30 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Biogen Aktie damit um -5,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Biogen -25,69 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -5,86 % 1 Monat -1,82 % 3 Monate +6,30 % 1 Jahr -48,05 %

Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,22 Mrd.EUR wert.

Investment builds on Biogen’s 30-year history of manufacturing in the region, with approximately $10 billion invested to date CAMBRIDGE, Mass., July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) – today announced it intends to invest an …

