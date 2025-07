Webinar für Anleger – Mineralressourcenschätzung zu Cäsium

20. Juli 2025 – Montreal, QC, Kanada / 21. Juli 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass Ken Brinsden, seines Zeichens President, CEO und Managing Director des Unternehmens, morgen – am Dienstag, den 22. Juli 2025 (Australien)/Montag, den 21. Juli 2025 (Montreal) – ein Live-Webinar für Anleger abhalten wird, um die erste Mineralressourcenschätzung zu Cäsium zu erörtern, die heute für die Cäsiumzonen Rigel und Vega im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das „Konzessionsgebiet“ oder „Projekt“) in der Region Eeyou Istchee James Bay, Quebec veröffentlicht wurde.