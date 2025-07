AV-Comparatives veröffentlicht weltweit größten unabhängigen Test von Unternehmens-Cybersicherheitslösungen

17 führende EPP-, EDR- und XDR-Lösungen für Unternehmen im umfassendsten öffentlich zugänglichen, ISO 9001:2015-zertifizierten Vergleichstest bewertet

INNSBRUCK, Österreich, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, das international anerkannte Prüflabor für unabhängige Tests im Bereich Cybersicherheit, hat den „Enterprise Cybersecurity Test 2025" (März bis Juni) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den bislang umfangreichsten Audit von Endpoint-Protection-Plattformen (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR) sowie Extended Detection and Response (XDR) Lösungen für Unternehmen. Siebzehn leistungsstarke, unternehmensgerechte Sicherheitslösungen wurden anhand realistischer Angriffssimulationen und wissenschaftlich fundierter Methoden eingehend geprüft und bieten einen umfassenden Einblick in die Fähigkeiten moderner Endpunktschutz-Technologien.